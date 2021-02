蔡依珊挑24K金箔SAUVEREIGN招財鞋 氣質、氣場雙贏款

頂級鞋履包款品牌SAUVEREIGN台灣旗艦店於BELLAVITA寶麗廣場一樓正式開幕,以24K金箔作為核心設計元素,設計現代新經典的奢華鞋款履、手袋,將藝術融入設計之中,開幕當天邀請蔡依珊詮釋新品,她看中芥末黃鞋款,「跳色又帶財,也很適合作為造型亮點;另外還想買細跟款式作為晚裝搭配,或是黑色、膚色、白色的低跟款,作為日常鞋履。」

蔡依珊雖然身為鞋癡,但從大學開始就懂斷捨離,只留喜歡的、精準的,所以實際的鞋款數量並不多,雖然生活中穿球鞋舒適又方便,但她表示,「女生還是要有很lady的跟鞋,兼具氣質、氣場,穿出門架式十足。」SAUVEREIGN由出生於香港、成長於倫敦的Bertrand Mak創立,在2012年研發出金箔技藝,打造革新的鞋履訂製體驗。品牌前身名為R.Sanderson,2017年登場,而今升級鞋履訂製服務,更名為全新的SAUVEREIGN,以24K金箔鞋跟作為獨特標記,於BELLAVITA開設專門店,櫥窗以義大利畫家桑德羅.波提切利在文藝復興時期的標誌性作品「維納斯的誕生」為視覺意象,象徵將藝術家的哲思作為單品設計細節。全新SAUVEREIGN的金箔釦,不僅可以自選、還可以自行更換,只要輕輕按壓金箔釦兩側,即可更替,瞬間為鞋履、包款換上嶄新的風格與表情。新推出的Arhrodite包款以牛犢紋皮、小牛皮和鱷魚皮製成,手袋內襯柔軟羊皮,金屬硬件可選擇純金或鈀金,以3種不同尺寸呈現。