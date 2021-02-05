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蔡依林秀美腿、蔡瑞雪露纖腰 雙女神為運動品牌隔空比辣度！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
蔡瑞雪（左）與蔡依林分別替PONY、PUMA詮釋新款復古跑鞋。圖／PONY、PUMA提供
蔡瑞雪（左）與蔡依林分別替PONY、PUMA詮釋新款復古跑鞋。圖／PONY、PUMA提供

女神蔡依林再度替代言的運動品牌PUMA大秀美腿演繹新款鞋履，而有著「北一女神」的蔡瑞雪也因為PONY品牌大使，一改過去風格，在形象大片中展露纖腰，並詮釋了MODERN復古跑鞋。有趣的是蔡依林也曾經是PONY的代言人，因此兩人像是在隔空比辣較勁一般，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

蔡瑞雪以「北一女神」和「激美韓服影片」從韓國選秀節目紅回台灣，廣受年輕族群喜愛，因此讓PONY看重其影響力，邀請擔任形象大使。而在新的視覺廣告中，蔡瑞雪也不讓粉絲失望，露出鍛鍊已久的馬甲線腹肌，來陪襯新款MODERN復古慢跑鞋，讓人驚艷。蔡瑞雪所詮釋的MODERN 2及MODERN 3系列鞋款，採用閃電形象鞋延紋路，加上輕量加厚的EVA中底與耐磨的橡膠外底，視覺上存在感十足。

蔡依林身穿PUMA流行系列寬版長厚連帽 T 恤1,980元、工業風短風裙1,480元，搭配RS Curve Glow鞋3,980元。圖／PUMA提供
蔡依林身穿PUMA流行系列寬版長厚連帽 T 恤1,980元、工業風短風裙1,480元，搭配RS Curve Glow鞋3,980元。圖／PUMA提供

PUMA的全新RS-Curve美鞋，同樣是找了代言人蔡依林搶先上腳演繹，而她也在曝光的廣告中，露出修長美腿，讓粉絲大飽眼福。品牌汲取80年代復刻跑鞋概念，融合當代科技元素加以翻玩重塑出RS-Curve鞋，透過透氣網眼、皮革、及麂皮等異材質拼接鞋面，保留復古元素。還添加女性喜愛的銀亮飾片，加入經典RS跑鞋科技大底，讓時髦與機能成為這系列RS-Curve兩大特色。而且，穿上就能修飾腳型的加厚式大底以3D輪廓呈現，有效在視覺拉長腿部線條比例，讓女孩們都愛不釋手。

「北一女神」蔡瑞雪演繹PONY MODERN系列復古跑鞋。圖／PONY提供
「北一女神」蔡瑞雪演繹PONY MODERN系列復古跑鞋。圖／PONY提供

「北一女神」蔡瑞雪演繹PONY MODERN系列復古跑鞋。圖／PONY提供
「北一女神」蔡瑞雪演繹PONY MODERN系列復古跑鞋。圖／PONY提供

蔡依林身穿PUMA流行系列寬版長厚連帽 T 恤1,980元、工業風短風裙1,480元，搭配RS Curve Glow鞋3,980元。圖／PUMA提供
蔡依林身穿PUMA流行系列寬版長厚連帽 T 恤1,980元、工業風短風裙1,480元，搭配RS Curve Glow鞋3,980元。圖／PUMA提供

PONY MODERN 2鞋2,580元。圖／PONY提供
PONY MODERN 2鞋2,580元。圖／PONY提供

PUMA RS Curve Glow鞋3,980元。圖／PUMA提供
PUMA RS Curve Glow鞋3,980元。圖／PUMA提供

PONY MODERN 3鞋2,780元。圖／PONY提供
PONY MODERN 3鞋2,780元。圖／PONY提供

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