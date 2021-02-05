黃婉玲的台菜本味／酸菜筍絲排骨湯 賦予柔和微妙的酸韻味

這道在今日看來像是家常菜的酸菜筍絲排骨湯，傳統辦桌菜的料理方式和現在家常菜做法還是略有不同。在經濟不甚寬裕、普遍生活困頓的年代，這道湯品蘊含著總舖師想讓賓客去酸解膩的體貼，希望所有與宴者都能開懷享用、好好吃飽一頓飯。

老台菜以精緻程度高低又分成辦桌菜、酒家菜、阿舍菜，其中辦桌菜較通俗，如果一般人想在家做，只要能掌握其中關鍵並不會太困難，也因此要談台菜的復興，辦桌菜是相對來說較為容易推廣的。

早年的辦桌都是就地取材，利用主人家飼養的各種家畜、家禽，殺豬宰羊大肆慶祝一番，總舖師會根據主人家提供的材料種類和多寡來規劃菜單，農村時代的辦桌菜多貼近庶民的生活日常，以今日眼光來看，自然不會是最精緻的菜品。但也正因為總舖師能運用的食材資源有限，非得使出渾身功力將所有材料物盡其用，酸菜排骨湯也就登上昔日的宴席檯面，它是一道代表主人體貼心意的湯品，期待讓賓客喝完後胃口大開，更能放開懷盡興大啖美食。

酸菜筍絲排骨湯：筍乾泡水半小時後換水，重覆兩次，用手搓揉一下減輕鹹份。圖／寫樂文化 酸菜筍絲排骨湯：處理酸菜步驟。圖／寫樂文化 酸菜筍絲排骨湯：先將酸菜對切、切小片，用鹽揉搓。圖／寫樂文化 酸菜筍絲排骨湯：搓過鹽的酸菜片和酸菜葉用水沖洗以減輕鹹份。圖／寫樂文化

呈上讓賓客解膩開胃的心意

這樣的心意，也正呼應了辦桌的起源與意義，全村的人齊心合力將喜宴辦得完善。村莊裡誰家有喜事要辦桌，其他左鄰右舍就會主動出來幫忙張羅， 席間所用的桌椅和鍋碗瓢盆都是向鄰居借來的，是一般人家日常使用的碗盤，而不是現代專業且花俏的大型餐具。既然碗盤不是制式規格，上桌的每一盤菜餚份量也不會太大，但菜色會更豐富多元，往往有十八道菜以上，總舖師也會挖空心思增加菜色，要讓賓客吃個痛快。

宴席上所用的桌子，甚至也不是今日常見的大圓桌，而是鄰居們平常使用的八仙桌搭配長板凳。正方型的八仙桌一邊可坐兩個人，一桌坐滿就是八個人，有時人多了就擠一擠，難得大家聚在一起吃宴席，人多更熱鬧。

我曾在台南山區聽過老一輩的居民回想當年參加喜宴的情形：為了幫助親友辦喜事，當天一大早起床，父親帶著孩子們走山路到親友家，爸爸扛著家中的八仙桌，孩子們則負責抬板凳，走得滿頭大汗才能到達喜宴現場，這時還不得閒，得幫忙擺放桌椅，布置會場。

山區裡多的是竹子，萬一臨時發現板凳不夠用也不必擔心，年輕人拿著柴刀到附近砍竹子回來，將幾根竹子捆綁一起，就成了簡易的長板凳，要坐多少人都沒問題。只是臨時打造的竹板凳並不算穩固，捆綁的竹竿之間也會有空隙，小孩子常一不小心就被竹板凳夾到大腿肉，只是美味當前也顧不得痛， 先飽餐一頓再說，夾到肉的趣事就留待回家路上大家當談天說笑的話題了。這種自備桌椅「自助式」的喜宴，現代人恐怕很難體會。

酸菜是容易取得的材料，也是最好開胃的食材之一。既然好不容易有機會吃頓辦桌好料，自然人人都希望能暢懷大吃，因此宴席上一定會出一道酸菜湯品，形式可以做酸菜鴨，也可做成酸菜豬肚湯。但若最後總舖師要結菜尾湯，就不能將鴨肉或豬肚加入酸菜湯裡面，以免菜尾湯變濁了，而會改以酸菜筍絲排骨湯上桌。

酸菜筍絲排骨湯：將排骨、酸菜、酸菜葉、筍乾絲、高麗菜葉一起放入電鍋。圖／寫樂文化

讓酸菜酸爽、鮮美的秘訣

談到酸菜排骨湯，就不能不談談它的靈魂食材「酸菜」，現在的家庭料理一般多使用酸菜的菜心，而不是菜葉，到傳統市場走一圈，酸菜葉還不好買， 因為外觀烏漆抹黑賣相不好，不容易引起顧客的購買慾，通常在大盤商出貨前就已將菜心和菜葉分開處理。可是煮酸菜排骨湯卻非加酸菜葉不可，少了酸菜葉，感覺就是少一味，任憑再怎麼熬煮，湯頭就是不夠味。

很多學員向我抱怨現在的酸菜都不夠酸，其實問題不是出在酸菜上，而是沒有學到處理酸菜的正確方法。一般常見直接將酸菜放入水裡浸泡，邊泡邊換水，用意是讓鹹味降低，雖然這個方法不能說錯，的確充分去除了酸菜中的鹽份，也保持酸菜爽脆口感，但缺點就是會少了酸味。

我曾跟著老師傅學習酸菜的處理法：首先要先將酸菜剖半，一葉葉剝開， 加入大量的鹽去搓揉，之後才以清水徹底沖洗，如此反覆幾次下來既能降低酸菜的鹹度，酸味也不會跑掉。完整處理好的酸菜拿來煮湯，不但酸的味道出得來，還能保持脆爽的口感。

酸菜湯看起來並不難做，但通常越簡單的菜越難掌握，一般人不論是煮酸菜排骨湯、酸菜肚片湯或酸菜鴨，最難把握好的是鹹度，因為酸菜本身就有鹽味，調味時就得特別小心，如果一味靠著加水稀釋來調整，就算可調整鹹度適中，但湯頭的濃度往往也被破壞了。

【酸菜筍絲排骨湯食譜】

材料 (以十人份電鍋為一份為例)

酸菜葉 6 兩

筍乾 6 兩

高麗菜 1/4 顆

排骨 3 大支（切成每段三、四公分）

酸菜 1 顆

高湯或水 至少十人份電鍋的分量

● 調味：

二砂糖適量/ 鹽適量

● 做法

1.先將酸菜對切、切小片，用鹽揉搓。搓過鹽的酸菜片和酸菜葉用水沖洗以減輕鹹份。

2.酸菜切薄片，酸菜葉切小段。

3.筍乾泡水半小時後換水，重覆兩次，用手搓揉一下減輕鹹份，再切成約六公分長的筍絲。

4.排骨先川燙去血水。

5.剝幾葉高麗菜葉洗淨。

6.將排骨、酸菜、酸菜葉、筍乾絲、高麗菜葉一起放入電鍋內鍋，加入高湯或水煮約四、五十分鐘，加二砂糖和鹽調味即可。

● 婉玲老師的小叮嚀

1. 選用小排骨為佳，千萬不要為了想大塊吃肉就選子排，肉太厚、骨頭太少，做起來就不好吃。

【以上摘文選自台菜本味：黃婉玲的菜尾湯和經典宴客菜、作者：黃婉玲、圖文提供：寫樂文化】