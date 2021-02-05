700萬人評選！最想吃的氣炸鍋早午餐前三名原來是它們
新年假期有時間在家吃個美美的早午餐，可是要做什麼好料呢？擁有700萬會員的韓國「萬道料理研究會」，是韓國知名料理平台，結合700萬粉絲意見，評選出最人氣的氣炸鍋菜單，由料理達人提供超簡單食譜，快點來一起做做看，過年就靠你施展手藝啦。
【氣炸鍋早午餐第1名：熱狗吐司捲】
隨手輕鬆捲，200%不失敗！
● 料理時間：30分鐘
分量：2人份
氣炸溫度：180度
氣炸時間：10分鐘 （翻面）5分鐘
工具：烘焙紙
材料：吐司5片、雞蛋2顆、牛奶5匙、切達起司片5片、小熱狗5條、麵包粉1杯、橄欖油少許
● 食譜
1. 吐司去邊，用擀麵棍擀平。
2. 將雞蛋和牛奶倒入碗中，一起打散。
3. 把切達起司片和小熱狗放上吐司捲起來，在接合處沾步驟2的蛋液固定。
4. 將熱狗捲放入步驟2的蛋液滾一圈，再均勻沾裹麵包粉。
5. 在氣炸鍋底鋪上烘焙紙，放入熱狗捲，並噴上一點橄欖油。
6. 先用180度烤10分鐘後，翻面再烤5分鐘就完成了。
【氣炸鍋早午餐第2名：法式香蒜麵包】
在家自製濃郁滑順香蒜醬！
● 料理時間：15分鐘
分量：4人份
氣炸溫度：150度
氣炸時間：10分鐘
工具：烘焙紙
材料：法國麵包1條
香蒜抹醬材料：奶油3匙、糖2匙、煉乳3匙、美乃滋2匙、蒜泥1匙、香芹粉少許
● 食譜
1. 用刀把法國麵包劃開，再把整條麵包切成2∼3等分（配合氣炸鍋大小）。
2. 奶油用微波爐加熱10秒後，與其他香蒜抹醬材料倒入碗中混合攪拌。
3. 在劃開的法國麵包空隙及表面，均勻塗上香蒜抹醬。
4. 在氣炸鍋底鋪上烘焙紙，放入香蒜麵包，以150度烤10分鐘就完成了。
【氣炸鍋早午餐第3名：太陽蛋培根吐司】
快速上桌的幸福早午餐
● 料理時間：15分鐘
分量：2人份
氣炸溫度：180度
氣炸時間：10分鐘
工具：烘焙紙
材料：吐司2片、培根4條、雞蛋2顆、莫札瑞拉乳酪絲1/2杯、香芹粉少許
● 食譜
1. 用湯匙分別在2片吐司的中間壓出一個凹洞。
2. 將培根兩端往中間對折，交叉平放在吐司上，並把蛋打入凹陷處。
3. 在蛋的周圍撒上莫札瑞拉乳酪絲。
4. 在氣炸鍋底鋪上烘焙紙，放入吐司，以180度烤10分鐘。
5. 最後撒上香芹粉就完成了。
【以上摘文選自《700萬人評選！最想吃的氣炸鍋人氣排行料理》、作者：萬道料理研究會、譯者：Levi Wu、圖文提供：台灣廣廈、整理：記者柯意如】
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