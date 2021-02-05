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情人節宅在家也溫暖！寬庭4招居家擺設 拉近彼此距離

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
義大利希薇雅山茶花皮革珠寶盒／28,000元起。圖／寬庭美學Kuan’s Living提供
義大利希薇雅山茶花皮革珠寶盒／28,000元起。圖／寬庭美學Kuan’s Living提供

今年2月14日西洋情人節，剛好也是大年初三放假日，該如何趁機跟另一半好好相處呢？疫情當下，宅在家中過情人節，也能有最完美的節日，寬庭行銷企劃總監張綾玲就表示，家中的寢具、氣味、生活用品等，都很重要，也能營造出美好的過節氣氛，特別分享4招居家過情人節的方法，讓情侶間感情加溫。

一、以浪漫寢具為床加溫

由寬庭美學Kuan’s Living獨家代理的國際精品La Perla家用織品系列，有著與女性內衣般的精緻浪漫款式，情人節推薦La Perla蒂亞系列，以感性簡約配色，搭配蕾絲元素，中性風格讓每個人都喜歡；另款繽紛綻放系列，則有大面積的印花，適合喜歡公主風的另一半。

二、居家氣味傳遞情意

宅在家中，最重要就是居家氣味，日本當紅男星木村拓哉就最愛義大利精品香氛Dr. Vranjes翡冷翠，推薦「牡丹夜茉莉」，以風信子、橘子花和鈴蘭組成花香調，一聞就能感受幸福感，而且兼具放鬆、快樂，香氛呈現水晶紫紅色，也能招來好運。

三、浪漫情人餐　餐具表情意

在家中，也要吃頓浪漫的情人餐，除了食物美味外，搭配的餐具也很重要，美國金工大師Michael Aram麥可‧艾朗，融合古印度手工金屬鍛造工藝技術，結合當代美學的餐具，就很適合情人餐使用。推薦櫻花系列，象徵櫻花盛開的浪漫與生命力，有著粉紅色、鍍金與白色大理石結合。

四、兼具品味與生活的小禮物

想與另一半一起分享品味，情人節禮物挑選也很重要，來自義大利皮革編織手工坊的希薇雅，採用國際頂級精品使用的Nappa皮革，手工製作出珠寶盒，可放置各種小物，擺在床邊成為藝術品，且從花瓣到內裡顏色，均可客製化。

美國麥可艾朗櫻花系列餐具 ／3,980元起。圖／寬庭美學Kuan’s Living提供
美國麥可艾朗櫻花系列餐具 ／3,980元起。圖／寬庭美學Kuan’s Living提供
LA PERLA繽紛綻放埃及棉印花寢飾（加大4件式床組）／39,980元。圖／寬庭美學Kuan’s Living提供
LA PERLA繽紛綻放埃及棉印花寢飾（加大4件式床組）／39,980元。圖／寬庭美學Kuan’s Living提供
美國麥可艾朗櫻花系列餐具 ／3,980元起。圖／寬庭美學Kuan’s Living提供
美國麥可艾朗櫻花系列餐具 ／3,980元起。圖／寬庭美學Kuan’s Living提供
LA PERLA蒂亞埃及棉緞織寢飾（加大4件式床組）／39,980元。圖／寬庭美學Kuan’s Living提供
LA PERLA蒂亞埃及棉緞織寢飾（加大4件式床組）／39,980元。圖／寬庭美學Kuan’s Living提供
翡冷翠香氛牡丹夜茉莉擴香（含蘆葦桿）／2,980元起。圖／寬庭美學Kuan’s Living提供
翡冷翠香氛牡丹夜茉莉擴香（含蘆葦桿）／2,980元起。圖／寬庭美學Kuan’s Living提供

義大利 情人節

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