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LVMH集團太子親上線 ！揭露泰格豪雅、保時捷聯名表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
泰格豪雅執行長也是集團太子之一的Frédéric Arnault親自上陣，揭曉與保時捷聯名款腕表。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅執行長也是集團太子之一的Frédéric Arnault親自上陣，揭曉與保時捷聯名款腕表。圖／TAG Heuer提供

獨立於LVMH鐘表周之外，作為集團下產量最大的泰格豪雅（TAG Heuer）選擇以直播方式，曝光了上半年最重要表款。而且，由品牌執行長也是集團太子之一的Frédéric Arnault親自上陣，揭曉與保時捷（Porsche）聯名款，讓人耳目一新。

在去年年中才接下執行長大位的Frédéric Arnault於2017年初才加入TAG Heuer管理智能表業務，因此今年的首場品牌發表會，顯得格外引人注目。在活動直播上，站在保時捷銷售暨行銷執行董事會成員Detlev von Platen先生旁，雖然略顯青澀，但仍有大將之風。Frédéric Arnault娓娓道來和保時捷合作的契機，以及雙品牌的共同歷史典故，彰顯他於TAG Heuer工作近4年的成果。而Frédéric Arnault親上陣揭曉的表款，更是在成為保時捷電動方程式車隊冠名計時夥伴後的第一款，無論對於哪一方皆是新的里程碑。

接下泰格豪雅執行長大位的Frédéric Arnault先生，也革新表款的視覺形象。圖／TAG Heuer提供
接下泰格豪雅執行長大位的Frédéric Arnault先生，也革新表款的視覺形象。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer全新的保時捷計時碼表，以品牌最知名的Carrera系列為基礎，搭載了具有80小時動力儲存的Heuer 02機芯。最大特色就是表盤呈現了猶如賽道上的瀝青質感、時標字型還原保時捷車上儀表板的設計，以及在陶瓷表圈上鐫刻了「PORSCHE」 字樣。不僅如此，計時秒針、小表盤也點綴了保時捷特有的紅色，加上機芯上的自動盤外觀，靈感源自於品牌的方向盤。TAG Heuer的Carrera保時捷計時碼表，每一個設計細節都帶有濃濃的賽車風格，足以讓雙品牌的粉絲想尖叫與擁有。

泰格豪雅Carrera保時捷計時碼表，精鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈、皮革表帶，約19萬1,800元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera保時捷計時碼表，精鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈、皮革表帶，約19萬1,800元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera保時捷計時碼表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，約19萬8,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera保時捷計時碼表，精鋼表殼、表鍊，搭配黑色陶瓷表圈，約19萬8,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Carrera保時捷計時碼表，計時秒針、小表盤也點綴了保時捷特有的紅色。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Carrera保時捷計時碼表，計時秒針、小表盤也點綴了保時捷特有的紅色。圖／TAG Heuer提供

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