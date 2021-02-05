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走春出遊必逛「好想兔五週年快閃」巨型扭蛋一番賞華麗初登場！

聯合新聞網 / 聯合數位文創

春節新品全面上架，超過10項新品萌物攻佔你荷包！

牛年春節前夕《好想兔五週年快閃》新品將全面上架！絕對能滿足所有好想兔粉絲的期待。粉絲瘋狂敲碗的五週年限定圍裙、抱枕、食物袋、海灘拖鞋、保溫杯、折疊傘和洗臉髮帶都會在現場等著大家，在過年期間快把這些寶貝帶回家，一起過個好年吧！另外，全台首度公開的「快閃限定好想兔一番賞」也將抵達五週年快閃店現場一起陪大家迎新年，參加的粉絲除了有機會跟1.6米高的想兔造型扭蛋機合影外，還有機會以扭蛋方式獲得以下只抽不賣限量商品：好想兔跟小賤狗限量公仔(約17公分高)、收納櫃、小抱枕吊飾、直版襪、御守，快趁新年好運滿點時來試試手氣吧！

春節好康七連發，商品優惠組合任你選！

為了回饋粉絲，從2021年2月10號開始到2月16日《好想兔五週年快閃》推出新春好康優惠，優惠商品和款式如下：

1.五週年限定隨行果汁機，好康價888元/組(原價1280/組，不限數量)

2.五週年限定抱枕(女僕款+愛麗絲款)，2入699元(原價1180/組，限量100組)

3.五週年懶人套組(懶人毯+舒眠頸枕)，組合價799元(原價1250/組，限量300組)

4.五週年限定襪，任選3雙300元(原價480/組，限量600雙)

5.五週年浴簾(不限款式)+吹風機，組合價699元(原價1180/組，限量300組)

6.五週年香氛組想兔+賤狗款，組合價699元(原價980/組，限量200組)

7.五週年野餐墊+2入保鮮盒套組(想兔+賤狗款)，組合價799元(原價1500/組，限量300組)

多數優惠商品數量有限售完為止，如果有心儀的商品千萬不能錯過這次的新春好康活動呦！現場還有其他超過百項超萌商品，等所有粉絲來帶回家！

春節出遊最佳去處，跟著想兔賤賤一起拍萌照！

在松山文創園區俏皮登場的《好想兔五週年快閃》，將台灣LINE貼圖冠軍常客的好想兔各個熱門貼圖實體化，讓粉絲可以在現場跟最愛「宅在家」的好想兔一起拍照留戀。在廚房跟客廳不但有可愛的想兔賤賤陪伴，還可以拿著雞排珍奶和貼圖對話框拍照。在花園裡可以跟首次亮相的愛麗兔跟帽客賤賤公仔一起露營耍廢，在衣帽間裡可以戴上女僕兔、護士兔、娘娘兔頭套，跟最愛變裝的想兔一起玩耍！今年春節就讓最療癒的好像兔跟小賤狗陪你度過吧！

【好想兔五週年快閃-好想邀你來作客 資訊】

日 期：2021年1月22日至2021年3月21日，2/11除夕休館

營業時間：週一至週四 11:00-18:00，週五至週日及例假日 10:00-18:00

地　　點：松山文創園區，南向辦公廳舍1樓(台北市信義區菸廠路88號)

臉　　書：https://www.facebook.com/uPoint.udnF

官　　網：https://uevent.udnfunlife.com/verymissrabbit5/

快閃 春節 貼圖

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