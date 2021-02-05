限量8千盒！POYA寶雅限定 「她。璀璨似花」 醫用口罩 　5種花色一次擁有

口罩不只是防疫必備用品，也是日常生活中穿搭的造型單配件，在逐漸感受到春意的同時，POYA寶雅限量推出以代表女性的花朵為圖騰的「她。璀璨似花」 三層醫用口罩，特別設計為一盒內含5種花色，使用時可自由選擇搭配，在即將到來的年節期間希望讓消費者在兼顧防疫與穿搭上有更多選擇，走春出遊配戴時應景又充滿時尚態度。

寶雅獨家限定的「她。璀璨似花」 三層醫用口罩不僅造型設計繽紛豐富，材質選擇親膚性纖維，並以三層防護工法製作，透氧性更高，更採用柔軟舒適型的耳帶，除了基本的雙鋼印之外，更通過CNS 14774國家檢驗標準認證。