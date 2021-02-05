圍爐、守歲、走春必備！海尼根、虎牌啤酒潮周邊 一次幫你款到好！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

看準年節商機，海尼根與虎牌啤酒聯手推出多款品牌潮周邊，無需加價購、不用集點，即日起只要前往指定通路購買經典海尼根、虎牌啤酒系列，便能收齊繽紛星年系列帆布袋、兩用包，與虎牌冰釀輕時尚餐盒組、陶瓷碗等實用與潮流周邊，直接帶回家、一次款到好。守歲、圍爐、走春各種需求？一次滿足。

虎牌啤酒去年推出「順飲型啤酒」Tiger Crystal 虎牌冰釀啤酒，以獨特-1°C冰釀工藝釀造，帶來輕快、微醺的氣泡感。即日起凡至7-11統一超商、全家便利商店、全聯福利中心、頂好超市、楓康超市、美廉社、家樂福、大潤發、愛買等便利超商或量販通路，購買虎牌啤酒485ml四入罐裝一或兩入，便贈送隨身瓶、製冰模、虎牌冰釀琺瑯杯、輕時尚餐盒等設計風周邊，不同商品個別對應限定通路，野餐、走春，帶來新鮮體驗，活動時間已由即日開始，直至贈品送完為止。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

至於想入手海尼根的繽紛星年不鏽鋼杯、繽紛星年帆布袋或繽紛星年兩用包？則可前往7-11統一超商、萊爾富、OK超商與頂好超市、楓康超市，購買尼根500ml四入兩組或海尼根500ml四入組活動限量包裝，同樣採特定商品採對應特定通路，活動已從即日開始，各家截止日期則由2月23日至3月17日不等。

同時海尼根再加碼全家便利商店的預購限定活動，推出399元的經典海尼根500ml四入驚喜包。即日起至2月23日止，可持商品貨號5980290、或商品條碼至全家便利商店預購，商品條碼則可於海尼根台灣官方Facebook頁面取得，驚喜包則依各店指定日取貨，有機會獲得行動冰箱、折疊腳踏車等獎品，最大獎則為Marshall藍芽音響，讓新年微醺、歡樂小試手氣。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。