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外交官夫人也斜槓 連袂開油畫展

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
JY畫會發起人楊惠方的作品「鴻運當頭」。圖／JY畫會提供
JY畫會發起人楊惠方的作品「鴻運當頭」。圖／JY畫會提供

外交官每隔一段時間就得外派出國，駐外人員的配偶必須跟著四處奔波，並肩負照顧家庭的責任。一群過去陪著先生派駐華府的外交官夫人因為興趣相投組成畫會，並集結會友的作品在國內舉行畫展，其中不少作品達到職人水準。主辦單位表示，希望藉由畫作引領民眾懷著愉悅的心情，輕鬆對抗疫情，來迎接辛丑年。

這個畫會的成員主要是華府的駐美代表處官員、軍事代表團軍官的眷屬組成，並以發起人兼油畫老師的英文姓名縮寫取名為JY畫會。JY表示，畫會是一群志同道合愛好畫畫的姐妹們組成，十多年前一夥人在華府相識，當時大家隨夫婿派駐國外，奔忙於家庭、先生、孩子、接待外賓，犠牲了自己的喜好。2016年因緣際會她們在台灣重逢，覺得應該完成一些年輕時沒時間完成的夢想，因此透過畫畫找回遺忘在繁忙歲月中的美好記憶。

據了解，畫會成員的另一半有的曾任駐美代表，還有駐美代表處官員、軍事代表團武官等。

JY畫會指出，畫會的每一位畫友都具有豐富的人生經歷、國際視野和各自的專長，她們每個星期都會選一天聚在一起作畫，也經常約同去參觀畫展、藝術博覽會等相關藝文活動。去年10月特地前往台東拜訪江賢二大師，深獲得大師的認可和加持，隨後也開啟提升創作思維的泉源。

JY畫會這次應「碧潭有約」社區邀請，即日起到2月21日在社區藝廊展出以富貴平安迎新春為主題的38幅油畫作品，畫作以「天保九如」、「魚耀龍門」、「新枝盎然」、「花開富貴」以及「迎福綠映紅」等色彩鮮艷豐富、有新年氣氛之畫作新為主軸，希望藉由畫作引領觀眾懷著愉悅的心情，扭轉乾坤，輕鬆對抗疫情，來迎接辛丑年。

JY畫會表示，展品中的錦鯉爭奇鬥艷、有如水中牡丹，色彩豐富繽紛多元，散發出濃郁的吉祥歡樂味道，觀眾不妨近距離觀賞，吸取畫中滿滿的正能量。置身於綻放金色陽光的向日葵、國色天香的牡丹、以及嬌艷欲滴的玫瑰中，瞬間將您帶進繪畫美好的意境，彷彿就像置身在花前有魚（花錢有餘）的仙境。

駐美前代表李大維夫人池琳的作品「新枝盎然」。圖／JY畫會提供
駐美前代表李大維夫人池琳的作品「新枝盎然」。圖／JY畫會提供

華府 疫情 碧潭

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