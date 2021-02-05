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史上最萌Q！Dior推BOBBY愛犬造型香水、亞曼尼探索自我

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Miss Dior花漾迪奧淡香水-BOBBY限量復刻版／90ml／18,000元。圖／DIOR提供
Miss Dior花漾迪奧淡香水-BOBBY限量復刻版／90ml／18,000元。圖／DIOR提供

情人節將至，還沒準備好禮物嗎？送香水也是不錯的選擇。DIOR相隔近70年後，再度以迪奧先生愛犬BOBBY，作為香水瓶身的設計，推出「Miss Dior花漾迪奧淡香水- BOBBY限量復刻版」，超萌Q的瓶身設計，讓人一眼就愛上；而GIORGIO ARMANI亞曼尼，也推出全新女香「MY WAY」，鼓勵女人大膽追尋自我。

迪奧先生一生中有很多愛犬，但每隻都取名為BOBBY，是他與DIOR最忠實的夥伴，1952年耶誕節，DIOR首度以BOBBY作為香水瓶身，當時掀起轟動，原版香水瓶曾在拍賣場上以198萬高價賣出。

今年情人節，DIOR再度重新演繹BOBBY，以雪白玻璃瓶刻畫BOBBY，牠呈現出後腳站立，閃爍著真摯、可愛討喜的模樣，讓人一看就愛，胸口寫著「J’appartiens à Miss Dior（我屬於Miss Dior）」，致敬迪奧先生的妹妹。內裝Miss Dior花漾迪奧淡香水，透露出粉嫩色折，香味以牡丹、西西里柑橘與大馬士革玫瑰，自由又奔放。

該復刻版全台限量500瓶，BOBBY脖子上的蝴蝶結，出自迪奧高級訂製工坊師傅之手，即日起在線上旗艦店購入，送紅包袋與經典紅緞帶包裝，另於全台15家指定櫃點販售。

GIORGIO ARMANI亞曼尼則是鼓勵女性勇敢探索真我，新推出「亞曼尼MY WAY淡香精」，靈感起源於自由奔放的女性，透過旅行而找到與他人的連結，適合有著藝文氣息、非凡性格的女性。

香水瓶身上的深藍色石型瓶蓋，是視覺焦點，並纏上金色緞帶，彷彿將豐富的生命記憶封存，香水前調是卡拉布里亞佛手柑、清新埃及橙花，中調加入溫柔的印度茉莉與晚香玉，最後再加入佛吉尼亞雪松、馬達加斯加香草和白麝香，製造出純正、精緻的高級香氣。

另香水中也加入環保理念，瓶身與瓶蓋皆可回收，並減少55%玻璃材料、64%塑膠材料等，2月5日起於專櫃、官網購物購買MY WAY淡香精，送亞曼尼訂製香水旅行收納盒。

亞曼尼My Way淡香精／50ml／3,500元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼My Way淡香精／50ml／3,500元。圖／亞曼尼提供
Miss Dior花漾迪奧淡香水-BOBBY限量復刻版／90ml／18,000元。圖／DIOR提供
Miss Dior花漾迪奧淡香水-BOBBY限量復刻版／90ml／18,000元。圖／DIOR提供
Miss Dior花漾迪奧淡香水-BOBBY限量復刻版／90ml／18,000元。圖／DIOR提供
Miss Dior花漾迪奧淡香水-BOBBY限量復刻版／90ml／18,000元。圖／DIOR提供
亞曼尼My Way淡香精／50ml／3,500元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼My Way淡香精／50ml／3,500元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼My Way淡香精／50ml／3,500元。圖／亞曼尼提供
亞曼尼My Way淡香精／50ml／3,500元。圖／亞曼尼提供

Dior 情人節

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