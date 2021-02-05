扭轉二手商品印象！2nd STREET插旗信義區打造海外百貨首店

來自日本的連鎖二手回收商2nd STREET在去年登台後，隨即受到消費者的喜愛，據品牌行銷人員透露，西門店的月來客數很快就突破兩萬人次，讓日本總公司也大感意外。因此，看好在地市場，2nd STREET選在農曆年前，進駐信義區在微風南山的艾妥列atre區域，開出第二家門市，更是品牌的海外首家百貨據點，試圖扭轉眾人對二手商品印象。

2nd STREET全新的微風南山店，就座落百貨公司的4樓，佔地約100坪，比起西門店大上不少，同樣提供了男、女裝和各式配件的二手商品選擇。據品牌表示，由於在2020年4月曾在微風信義開設過快閃店，反應不俗，加上西門店的成功，才讓日本總公司決定在此開設在台第二家門市。值得一提的是，因應開設新據點，所以目前2nd STREET微風南山店，架上陳列的萬件商品，皆是由日本引進，有許多限定市場發售的品項，喜愛「日貨」的消費者可前往淘寶。而日後也會比照西門店，開放收購服務。

因應與西門店區域性的不同，2nd STREET微風南山百貨門市所引進的商品屬性也會做調整。圖／2nd STREET TAIWAN提供

除此之外，2nd STREET也因應兩店區域性的客層不同，所陳列的商品屬性也會略作調整，像是西門店就以潮牌如Bape、Supreme等品牌最受到歡迎。然而，微風南山店因為鄰近多為上班族以及喜愛購買精品的客群為主，因此名牌商品會比較多一些，現場也可見陳列包括Louis Vuitton、CELINE等袋包。不僅如此，2nd STREET也觀察到，本地消費者對於二手商品的接受度遠比預期高不少，但相較日本市場，女性偏好寬鬆、長版有個性的服飾，而台灣卻是以短群、無袖的剪裁最受到青睞，因此引進的款式也會不同。