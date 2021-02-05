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電動車加好友？Bell & Ross結盟超狂越野「電」車Bollinger Motors

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Bollinger Motors的SUV B1，有著方正剛烈外型與純電引擎，捨去多餘的裝飾，以性能、機能為設計前提。圖 / 翻攝自Bollinger Motors網站。
Bollinger Motors的SUV B1，有著方正剛烈外型與純電引擎，捨去多餘的裝飾，以性能、機能為設計前提。圖 / 翻攝自Bollinger Motors網站。

2021年開春，新事物、新情報、新結盟，如雨後春筍。鐘表品牌柏萊士（Bell & Ross）近日宣佈與法國「巡邏兵飛行表演隊（French Acrobatic Patrol）」結盟，但其實品牌在去年第四季也悄悄與另一位好友：來自紐約、2014年成立的純電越野車車廠Bollinger Motors，狂野結盟。

兩個根源於機械、動力的品牌，一者是手腕上的機械玩物、一者是奔馳於野外的純電壞小子，同樣散發著粗獷的強悍風格，並有著筆直剛硬的線條。Bell & Ross的BR系列從飛機儀表板的四方形得到靈感，至今已有BR 01到05五個不同系列，而Bollinger Motors則打造著以電動車引擎為動力來源的越野車種，無懼於地形的崎嶇泥濘。

Bell & Ross的聯合創辦人與創意總監Bruno Belamich表示，當他第一眼看到Bollinger Motors的SUV B1時便想著：如果Bell & Ross是一台車？那就該是這一款！而Bollinger Motors的品牌總監Mark Foster則表示，Bell & Ross的手表帶給他堅強、堅固的印象，似乎就像是從卡車或飛機上跳下來，都無須擔心。

至目前為止，外電消息僅披露了兩造的聯名，同時在新聞資料中看到了BR 03-94計時碼表的酷黑身影。過去BR-03系列曾發表過不少特殊限量設計，例如陶瓷表殼、白色迷彩的BR 03-92 White Camo，以及和F1雷諾車隊聯名的BR 03-94計時碼表。至於兩造是純粹的商業聯名，誘惑會否推出特殊的聯名款，例如特製表帶、將Bollinger Motors的車體結構特色加入表款設計？或許再等一或兩季，答案自會分曉。

去年推出的BR 03-02 White Camo以黑色陶瓷表殼結合白色迷彩，呈現雪地中的巡狩風格。圖 / Bell & Ross提供（合成圖）。
去年推出的BR 03-02 White Camo以黑色陶瓷表殼結合白色迷彩，呈現雪地中的巡狩風格。圖 / Bell & Ross提供（合成圖）。
和一級方程式賽車車隊合作的BR 03-94計時碼表，黑色「撞」上一抹搶眼的黃，格外亮眼動感。圖 / Bell & Ross提供（合成圖）。
和一級方程式賽車車隊合作的BR 03-94計時碼表，黑色「撞」上一抹搶眼的黃，格外亮眼動感。圖 / Bell & Ross提供（合成圖）。
酷黑、方正、強烈工業感的Bell & Ross BR 03-94計時碼表，靈感源自飛機駕駛艙內的儀表板。圖 / 翻攝自Bollinger Motors網站。
酷黑、方正、強烈工業感的Bell & Ross BR 03-94計時碼表，靈感源自飛機駕駛艙內的儀表板。圖 / 翻攝自Bollinger Motors網站。
雖有著強烈粗獷的工業感外在，但2014年成立的Bollinger Motors，卻將目光始終投向電動車市場。圖 / 翻攝自Bollinger Motors網站。
雖有著強烈粗獷的工業感外在，但2014年成立的Bollinger Motors，卻將目光始終投向電動車市場。圖 / 翻攝自Bollinger Motors網站。

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