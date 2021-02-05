聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣雪麗蜜棗在荷蘭上架 畫面首曝光
台灣「台農13號-雪麗」蜜棗，上周首度空運到荷蘭，在荷蘭Amazing Oriental超市上架，在當地華人圈風評不錯。
貿易商表示，這家華人中文名稱叫「東方行」，這是荷蘭最大的華人超市，在荷蘭有21家分店；這次荷蘭當地貿易商投放了三個通路，包括當地一個電商，一個超市，以及一個台灣人團購網，除了超市現場上架，其餘都是之前開始廣告預購，2月2日開始發貨。
貿易商表示，這批雪麗蜜棗試銷去荷蘭共有270公斤，還有少量的台灣火龍果，歐洲當地的台灣消費者反應，能在歐洲吃到比在台灣吃到的還好吃的火龍果，內心相當滿足，即便一盒6公斤要84歐元，一樣照買。
台荷兩地的貿易商都認為，這次試銷很成功，台灣水果在歐洲大受歡迎，後續訂單應該可超過1公噸。
「台農13號-雪麗」蜜棗是農試所育的品種，今年剛剛量產，因為耐儲運，甜酸風味佳，適合外銷，去年有試銷中東，中國大陸、新加坡、香港也都有陸續出貨，今年首度嘗試往更高單價的地方銷售，因此這次銷往荷蘭。
由於現階段空運費用高漲，每公斤要價10美元(新台幣300元)，呈現運費比蜜棗本身還貴的狀態，但在荷蘭大受歡迎，就算高價仍有市場，兩地貿易商認為，未來仍有商機。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言