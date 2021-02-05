台灣雪麗蜜棗在荷蘭上架 畫面首曝光

台灣「台農13號-雪麗」蜜棗，上周首度空運到荷蘭，在荷蘭Amazing Oriental超市上架，在當地華人圈風評不錯。

貿易商表示，這家華人中文名稱叫「東方行」，這是荷蘭最大的華人超市，在荷蘭有21家分店；這次荷蘭當地貿易商投放了三個通路，包括當地一個電商，一個超市，以及一個台灣人團購網，除了超市現場上架，其餘都是之前開始廣告預購，2月2日開始發貨。

貿易商表示，這批雪麗蜜棗試銷去荷蘭共有270公斤，還有少量的台灣火龍果，歐洲當地的台灣消費者反應，能在歐洲吃到比在台灣吃到的還好吃的火龍果，內心相當滿足，即便一盒6公斤要84歐元，一樣照買。

台荷兩地的貿易商都認為，這次試銷很成功，台灣水果在歐洲大受歡迎，後續訂單應該可超過1公噸。

「台農13號-雪麗」蜜棗是農試所育的品種，今年剛剛量產，因為耐儲運，甜酸風味佳，適合外銷，去年有試銷中東，中國大陸、新加坡、香港也都有陸續出貨，今年首度嘗試往更高單價的地方銷售，因此這次銷往荷蘭。