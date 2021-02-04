草莓、天使紅蝦吃到飽、外帶鍋7折！馬辣6品牌歡聚優惠

為了滿足民眾農曆年間的聚餐需求，馬辣集團集結旗下的熊一燒肉、問鼎、馬辣、新馬辣、新馬辣plus+、哞哞屋等6個品牌，共同推出一系列優惠。包括2人同行享阿根廷天使紅蝦＋大湖草莓吃到飽、11人同行1人免費、外帶年菜7折起、留言抽禮券等等優惠，讓民眾出外、在家用餐，甚至是微型春酒，都能享受歡聚時光。

即日起至2月28日期間，熊一燒肉、馬辣推出期間限定的紅運當頭活動。只要至少提前1日預定熊一的「豪華燒肉」方案，或是馬辣的任一用餐方案，且2人以上同行，即可免費升級「阿根廷天使紅蝦吃到飽」，另外廣受歡迎的「大湖草莓」也重新回歸，同樣採期間限定的無限量供應，讓賓客見紅大吉。

考量民眾防疫在家用餐的需求，主打宮廷火鍋的「問鼎」，今年首度推出晚鳥外帶年菜。包括有「問鼎歡饗」、「澎湃樂饗」等兩套海陸組合套餐，除了鍋底外，還含有澳洲M8-9+純血冠軍和牛、美國Choice無骨牛小排、安格斯黑牛、玫瑰松阪豬、北海道生食級干貝等不同的食材組合，另外還有手工土雞蛋餃、台灣鯛魚、手工綜合丸等鍋物配料。「問鼎歡饗」原價2,638元，優惠價1,888元；「澎湃樂饗」原價5,294元，優惠價3,888元，限量100組，使用UberEats還能免出門送到府。即日起至2月7日前完成付款，還可加贈精選肉品1份。