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太胡鬧！瑞士機械表對Apple Watch的最終逆襲！
你的Apple Watch轉了三秒還沒正常運作？獨立製表品牌H.Moser & Cie現在說：那是你眼睛業障重！
數位時代變化快，科技發展從硬體、軟體、應用層次，已經超越正常想像。但數位發展不必然絕對政治正確，最快的不一定是最好的。2016年已經針對蘋果手表發表過「Swiss Alp Watch」腕表的瑞士獨立製表品牌H.Moser & Cie，帶來了他們最新的Swiss Alp Watch最終版！而且是以精密複雜機械機芯的形式、幽Apple Watch一默。
這只Swiss Alp Watch腕表有著和你手上Apple Watch幾乎90%相似的外型，但定睛一看，「螢幕」的下半部貌似「待機畫面」轉個不停，但當你持續觀察三秒鐘卻發現完全沒變化？別懷疑，其實Swiss Alp Watch不是數位電子的液晶螢幕，而是機械機芯！
原來手表只是以手上鍊、表廠自製的HMC 324表廠機芯帶來動能，不是螢幕、而是傳統的黑色面盤有著古典的柳葉形指針，搭配宛如「待機畫面」的小秒針，帶來趣味視覺，因此讓表款具有時鐘、分鐘與小秒鐘的功能。全透明的背面則可欣賞機芯的金質擺輪、H.Moser & Cie研發的Straumann®游絲，以及四日（約96小時）的動力儲存顯示，全世界限量50只。
無限進化的數位時代，擁抱精密複雜工藝的手表，究竟是一種過時或某種古典的情懷？答案或在百年之後，自有分曉。
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