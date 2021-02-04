情已逝，賣禮物？安潔莉納裘莉傳將拍賣小布送的畫

好萊塢女星安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）傳將拍賣前夫布萊德彼特（Brad Pitt）於2011年送給她的一幅名畫「Tower of the Koutoubia Mosque」。這幅描繪摩納哥馬拉喀什城（Marrakech）黃昏景致的畫作來歷驚人：這是邱吉爾（Sir Winston Churchill）於1943年一月到摩納哥參與卡薩布蘭加會議（Casablanca Conference）後，滯留在馬拉喀什期間所繪的。在卡薩布蘭加會議結束後，邱吉爾邀請了當時的美國羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）一起到馬拉喀什駐留並欣賞黃昏美景。邱吉爾在畫作完成之後就將這幅畫送給了羅斯福。

這是邱吉爾在第二次世界大戰期間繪的唯一一幅畫。據外媒報導，布萊德彼特當年是透過私人洽購的方式從骨董商手中購入這幅畫的。來自裘莉家族典藏的這幅「Tower of the Koutoubia Mosque」將登上倫敦佳士得（Christie’s）3月1日的「英國現代藝術晚間拍賣」（Modern British Art Evening Sale），估價約台幣5700萬元（150萬英鎊）起。不過外媒也表示兩位巨星目前都對此事不表示任何意見。