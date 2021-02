情已逝，賣禮物？安潔莉納裘莉傳將拍賣小布送的畫

好萊塢女星安潔莉納裘莉(Angelina Jolie)傳將拍賣前夫布萊德彼特(Brad Pitt)於2011年送給她的一幅名畫「Tower of the Koutoubia Mosque」。這幅描繪摩納哥馬拉喀什城(Marrakech)黃昏景致的畫作來歷驚人:這是邱吉爾(Sir Winston Churchill)於1943年一月到摩納哥參與卡薩布蘭加會議(Casablanca Conference)後,滯留在馬拉喀什期間所繪的。在卡薩布蘭加會議結束後,邱吉爾邀請了當時的美國羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)一起到馬拉喀什駐留並欣賞黃昏美景。邱吉爾在畫作完成之後就將這幅畫送給了羅斯福。

這是邱吉爾在第二次世界大戰期間繪的唯一一幅畫。據外媒報導,布萊德彼特當年是透過私人洽購的方式從骨董商手中購入這幅畫的。來自裘莉家族典藏的這幅「Tower of the Koutoubia Mosque」將登上倫敦佳士得(Christie’s)3月1日的「英國現代藝術晚間拍賣」(Modern British Art Evening Sale),估價約台幣5700萬元(150萬英鎊)起。不過外媒也表示兩位巨星目前都對此事不表示任何意見。