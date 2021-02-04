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情已逝，賣禮物？安潔莉納裘莉傳將拍賣小布送的畫

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
日前登上時尚雜誌封面的好萊塢女星安潔莉納裘莉，傳出將拍賣前夫布萊德彼特送給她的畫。圖／摘自VOGUE
日前登上時尚雜誌封面的好萊塢女星安潔莉納裘莉，傳出將拍賣前夫布萊德彼特送給她的畫。圖／摘自VOGUE

好萊塢女星安潔莉納裘莉（Angelina Jolie）傳將拍賣前夫布萊德彼特（Brad Pitt）於2011年送給她的一幅名畫「Tower of the Koutoubia Mosque」。這幅描繪摩納哥馬拉喀什城（Marrakech）黃昏景致的畫作來歷驚人：這是邱吉爾（Sir Winston Churchill）於1943年一月到摩納哥參與卡薩布蘭加會議（Casablanca Conference）後，滯留在馬拉喀什期間所繪的。在卡薩布蘭加會議結束後，邱吉爾邀請了當時的美國羅斯福總統（Franklin D. Roosevelt）一起到馬拉喀什駐留並欣賞黃昏美景。邱吉爾在畫作完成之後就將這幅畫送給了羅斯福。

這是邱吉爾在第二次世界大戰期間繪的唯一一幅畫。據外媒報導，布萊德彼特當年是透過私人洽購的方式從骨董商手中購入這幅畫的。來自裘莉家族典藏的這幅「Tower of the Koutoubia Mosque」將登上倫敦佳士得（Christie’s）3月1日的「英國現代藝術晚間拍賣」（Modern British Art Evening Sale），估價約台幣5700萬元（150萬英鎊）起。不過外媒也表示兩位巨星目前都對此事不表示任何意見。

邱吉爾的另一幅馬拉喀什畫作「Scene at Marrakech」也將同時登上3月1日的「英國現代藝術晚間拍賣」，估價30萬英鎊起。他在1935年完成這幅畫之後，將這幅畫送給英國元帥蒙哥馬利（Field Marshal Bernard Law Montgomery），家族典藏至今首度釋出。

日前登上時尚雜誌封面的好萊塢女星安潔莉納裘莉，傳出將拍賣前夫布萊德彼特送給她的畫。圖／摘自VOGUE
日前登上時尚雜誌封面的好萊塢女星安潔莉納裘莉，傳出將拍賣前夫布萊德彼特送給她的畫。圖／摘自VOGUE
邱吉爾所畫的「Tower of the Koutoubia Mosque」將登上倫敦佳士得3月1日的Modern British Art晚間拍賣。
邱吉爾所畫的「Tower of the Koutoubia Mosque」將登上倫敦佳士得3月1日的Modern British Art晚間拍賣。

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