5.5億國寶變包裝！辻利茶舗攜手故宮 打造文青系米餅

日本百年抹茶「辻利茶舗」，今年首度與「故宮精品」攜手合作，以招牌的抹茶米香餅，結合故宮南院所展出的天價國寶「清 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶」，推出限定的「南故宮限定典藏款辻利抹茶米香餅禮盒」，讓轉心瓶的霽青釉色系躍於包裝之上，更添美感。同時辻利茶舗也將抹茶米香餅的抹茶粉再升級，讓風味更顯高雅。

辻利茶舗所推出的「抹茶米香餅」，乃是將台灣西螺濁水米所製成的米香，搭配抹茶、芝麻、麥芽等在地元素而成，帶有爽脆口感與米香、堅果香，為辻利茶舗的人氣甜點之一。此次還調整配方，特別將抹茶添加一番茶入味，降低澀感，更顯甘甜。

至於限定包裝所運用的「霽青描金游魚轉心瓶」，本身是清朝乾隆年間的官窯瓷器，瓶身的「霽青」色，是形容雨後或霜雪過後天空轉晴之色，十分典雅。轉心瓶高23.5公分、深19.8公分，採內外兩層的設計，只要握住瓶頸旋轉，就可透過外屏的開光處，看見內瓶的金魚魚紋，乃是故宮珍藏的國寶之一。根據過去的拍賣會資料，同樣為康熙、雍正、乾隆三朝的官窯轉心瓶，拍賣成交價約為5.5億台幣，可見其珍貴。

以霽青描金游魚轉心瓶為設計靈感，「南故宮限定典藏款辻利抹茶米香餅禮盒」盒身袖套延續轉心瓶外觀的霽青釉色系，同樣運用燙金描繪圖案線條；瓶內金魚更躍上檯面，增添圖案細緻度與動感，不僅以嬉戲悠游之姿，呼應走馬燈般的轉心瓶，也代表著年年有餘的新年意象。