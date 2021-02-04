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公主遊輪宣布：暫緩原訂2021年基隆港出發航程

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
公主遊輪宣布暫緩原訂2021出發航程，未來將升級藍寶石公主號為勛章假期，帶給賓客更安心的遊輪旅遊。圖／公主遊輪提供
公主遊輪宣布暫緩原訂2021出發航程，未來將升級藍寶石公主號為勛章假期，帶給賓客更安心的遊輪旅遊。圖／公主遊輪提供

疫情日益嚴峻，公主遊輪表示，為響應中央流行疫情指揮中心的秋冬防疫專案與主管機關的政策，重新審慎評估2021年台灣母港規劃，宣布暫緩原定今年於基隆港出發的藍寶石公主號航程，有關確切航程將依主管機關指示規劃。

「公主遊輪感謝台灣賓客與旅行同業夥伴一路以來的支持與陪伴」，公主遊輪行銷總監陳欣德表示，「賓客健康安全與福祉是我們第一原則，我們絕對謹遵主管機關的規範。公主遊輪對未來有信心，待一切準備就緒、安全無虞後，將帶領賓客重返大海，感受令人難忘的公主假期。」

公主遊輪指出，除了向因此受到影響的賓客致上誠心的歉意，若已向旅行社支付預購金的賓客，可向原訂購旅行社申請全額退費；或是轉移至2021年夏秋季獲准啟航之台灣母港航程。

此外，為了提供最新科技的遊輪個人化體驗與無接觸的海上防疫服務，藍寶石公主號已在2021年1月於新加坡進行船塢改裝，接下來將升級為全新「勛章假期(MedallionClass)」，例如加裝116公里的電纜、4,000個感應器與船上互動電子螢幕等設備，為台灣賓客提供榮獲2019年消費性電子展(CES) 創新獎的免費穿戴式智慧裝置「海洋勛章(OceanMedallion)」等。

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