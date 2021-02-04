來自法國的浪漫「香水雨」 BULY情人節滿額送似顏繪

西洋情人節即將到來，相信對許多人來說又是一個「苦惱要送什麼禮物給另一半」的節日了吧？在這麼多品牌、產品類型之中，獨特性、客製化向來是最方便展現心意的幾大元素。來自法國的香氛品牌BULY 1803最近就在敦南門市推出了情人節滿額送禮方案，除了有推薦的3大香調三倍水之外，還搭配了限量似顏繪相框、皮革選紙包裝等等巧思，讓大家能夠體驗最浪漫精緻的生活品味。

BULY 1803以研發世上第一款以水為基底的香水—三倍水（Eau Triple）聞名，從香氣到噴灑方式等都跟一般香水不同，圓潤溫和的味道和主打針對頭髮、衣服噴灑的「香水雨」帶來的沐浴感，讓人使用起來更有備受寵愛的氛圍。這次這別在情人節推薦了象徵喜悅幸福的拜爾坎橙花、如同溫暖擁抱的麥地那烏木與代表熱情愛戀的大馬士革玫瑰3款三倍水，呈現清新、濃郁和優雅氣息，搭配敦南門市專屬的情人節滿額活動方案，更能展現體貼的心意。