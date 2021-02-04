momo購物網「拉拉熊集點活動」開跑！野餐籃、靜音掛鐘超萌

可愛集點不只是超商的專屬，momo購物網推出第一波「拉拉熊集點活動」即日起至2月28日開跑，攜手日本官方授權拉拉熊推出陶瓷盤、手提袋、造型地墊、收納袋、靜音掛鐘、頸枕、野餐籃等7款限量周邊商品，除了居家布置收納外，還可以帶出門野餐、露營使用，集滿點數1至6點即可以1～399元進行加購；集滿6點除了可以1元換購拉拉熊微風午憩陶瓷盤，還可加碼參加抽獎活動，有機會將3M空氣清淨機、Michael Kors肩背包、999 momo幣免費帶回家。

momo購物網第一波「拉拉熊集點活動」於momo購物網單筆消費滿800元即可領取1點點數，活動期間可依照指定時段前往活動頁面登記換購拉拉熊單品折價券，之後可於折價券指定歸戶日期使用折價券加購該商品，每筆消費最高領取5點點數，每人最高上限領取100點點數，購買momo紅利金不適用於此活動。