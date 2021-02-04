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momo購物網「拉拉熊集點活動」開跑！野餐籃、靜音掛鐘超萌
可愛集點不只是超商的專屬，momo購物網推出第一波「拉拉熊集點活動」即日起至2月28日開跑，攜手日本官方授權拉拉熊推出陶瓷盤、手提袋、造型地墊、收納袋、靜音掛鐘、頸枕、野餐籃等7款限量周邊商品，除了居家布置收納外，還可以帶出門野餐、露營使用，集滿點數1至6點即可以1～399元進行加購；集滿6點除了可以1元換購拉拉熊微風午憩陶瓷盤，還可加碼參加抽獎活動，有機會將3M空氣清淨機、Michael Kors肩背包、999 momo幣免費帶回家。
momo購物網第一波「拉拉熊集點活動」於momo購物網單筆消費滿800元即可領取1點點數，活動期間可依照指定時段前往活動頁面登記換購拉拉熊單品折價券，之後可於折價券指定歸戶日期使用折價券加購該商品，每筆消費最高領取5點點數，每人最高上限領取100點點數，購買momo紅利金不適用於此活動。
本次集點momo購物網限量推出「拉拉熊微風午憩8吋陶瓷盤」，換購點數6點＋換購價1元，加碼送抽獎機會，獎項包括3M空氣清淨機、Michael Kors肩背包、999 momo幣等。另有帆布設計的「拉拉熊日系質感手提袋」換購點數1點＋換購價99元；「拉拉熊吃一口甜蜜造型地墊」換購點數1點＋換購價129元；可套入行李箱拉桿設計的「拉拉熊大容量收納袋」換購點數2點＋換購價199元；「拉拉熊甜蜜時光靜音掛鐘」換購點數2點＋換購價299元；「拉拉熊軟QQ兩用頸枕」換購點數2點＋換購價299元；摺疊設計方便收納的「拉拉熊焦糖點點保冷野餐籃」換購點數3點＋換購價399元。
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