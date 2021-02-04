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回眸甜笑好迷人！《三十而已》江疏影拎TB優雅新包
復古的連續印花圖騰打造的「老花」包款風潮持續熱燒，Tory Burch也在今年春夏全新推出了「T Monogram」的T字圖騰系列，以經典的Logo結合設計師從生活經驗獲得的不同文化靈感，呈現搶眼迷人的典雅風。
設計師Tory Burch善於把旅行、生活中的所見所聞融入設計，這次「T Monogram」系列的圖樣主題也與她兒時喜愛的荷蘭傳統手工被子上的十字繡圖紋產生了連結，並搭配了以圓圈包覆著正向的T字和顛倒鏡像字體的經典雙T字，呈現出充滿藝術氣息的幾何圖騰。
「T Monogram」系列包含水桶包、相機包、長信封包、小型托特包、短夾和卡夾、鞋款等，使用傳統緹花織布以及高級皮革製作，目前共有亮麗黃以及經典海軍藍兩種色彩組合，另外還推出了很有浪漫園藝氣息的花鳥刺繡特別款式。以《三十而已》走紅的大陸女星江疏影，也搶先背上了亮麗黃的「T Monogram」迷你水桶包，俏皮優雅，勢必也會成為今年春夏嶄新的話題包款代表之一。
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