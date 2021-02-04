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陳庭妮「紅包磁鐵」貴氣造型 撩陳昊森FENDI透視裝
FENDI的2021春夏系列上市，由「陳雙陳對」的陳庭妮、陳昊森組成「雙陳故事」，初次見面的兩人也聊開，討論起即將到來的農曆新年，陳庭妮表示她一身大紅色超適合說聲新年快樂，陳昊森表示，「這完全是『紅包磁鐵』！」而講到自己身上穿的透視襯衫，則相當羞赧，表示他會練好柔軟的筋骨，以便自己扣上背後的鈕釦。
陳昊森表示他很期待春節期間可以陪伴家人，他雖不斷強調「我還很小當然是領紅包」，也表示今年會開始包紅包孝敬父母；陳庭妮則是渴望春節假期睡到飽，對於FENDI春夏季以家庭、親情的溫暖為主題，表示「我很喜歡宅在家，可以一星期不出門，最喜歡坐在窗邊看著窗外的陽光灑進來，慵懶舒適，所以也很喜歡今天穿的透視長版襯衫，有窗裡、窗外的隱現之美。」
FENDI的2021春夏是Silvia Venturini Fendi擔綱女裝服裝設計的終篇，爾後將由女裝創意總監Kim Jones接手，在「倒影反思（Reflections）」的命題下，將品牌的二元對立精神發揮得淋漓盡致，亞麻布料和棉布大量運用，就像祖母或母親手中的刺繡，或家中桌布、窗簾的光景與溫度，描繪家人之間的親密，自然色調中點綴天藍色和樞機紅。包款也大量運用鏤空花紋（ajouré）、絎縫的FF主題圖案，創造出交疊光影；本季配件運用大量的編織元素，打造Baguette和Peekaboo包款，刺繡絲綢如同飄浮在包身上的雲朵，編織靴、淺口高跟鞋也以編織點綴，此外，回收PVC材料製成的菜籃、彈性格柵托特包、野餐籃等，則是奢華日常的剪影。
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