快訊

國三南下南港交流道 大貨車失控側翻造成大塞車

25元買飲料中千萬！11、12月期統一發票中獎名單出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳庭妮「紅包磁鐵」貴氣造型 撩陳昊森FENDI透視裝

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI發表2021春夏系列，由陳庭妮、陳昊森演繹。記者胡經周／攝影
FENDI發表2021春夏系列，由陳庭妮、陳昊森演繹。記者胡經周／攝影

FENDI的2021春夏系列上市，由「陳雙陳對」的陳庭妮、陳昊森組成「雙陳故事」，初次見面的兩人也聊開，討論起即將到來的農曆新年，陳庭妮表示她一身大紅色超適合說聲新年快樂，陳昊森表示，「這完全是『紅包磁鐵』！」而講到自己身上穿的透視襯衫，則相當羞赧，表示他會練好柔軟的筋骨，以便自己扣上背後的鈕釦。

陳昊森表示他很期待春節期間可以陪伴家人，他雖不斷強調「我還很小當然是領紅包」，也表示今年會開始包紅包孝敬父母；陳庭妮則是渴望春節假期睡到飽，對於FENDI春夏季以家庭、親情的溫暖為主題，表示「我很喜歡宅在家，可以一星期不出門，最喜歡坐在窗邊看著窗外的陽光灑進來，慵懶舒適，所以也很喜歡今天穿的透視長版襯衫，有窗裡、窗外的隱現之美。」

FENDI的2021春夏是Silvia Venturini Fendi擔綱女裝服裝設計的終篇，爾後將由女裝創意總監Kim Jones接手，在「倒影反思（Reflections）」的命題下，將品牌的二元對立精神發揮得淋漓盡致，亞麻布料和棉布大量運用，就像祖母或母親手中的刺繡，或家中桌布、窗簾的光景與溫度，描繪家人之間的親密，自然色調中點綴天藍色和樞機紅。包款也大量運用鏤空花紋（ajouré）、絎縫的FF主題圖案，創造出交疊光影；本季配件運用大量的編織元素，打造Baguette和Peekaboo包款，刺繡絲綢如同飄浮在包身上的雲朵，編織靴、淺口高跟鞋也以編織點綴，此外，回收PVC材料製成的菜籃、彈性格柵托特包、野餐籃等，則是奢華日常的剪影。

FENDI Moonlight包款，69,000元。圖／FENDI提供
FENDI Moonlight包款，69,000元。圖／FENDI提供
FENDI鍊條Nano Baguette，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI鍊條Nano Baguette，價格店洽。圖／FENDI提供
男款FENDI束口設計後背包，39,000元。圖／FENDI提供
男款FENDI束口設計後背包，39,000元。圖／FENDI提供
陳庭妮身穿FENDI烏干紗透視洋裝10萬9,000元、網眼高跟鞋35,900元、戴珍珠母貝耳環15,800元，搭配玳瑁皮革Moonlight包款63,000元；陳昊森穿FENDI透視襯衫30,500元、西褲48,500元、後跟鬆緊帶式30,500元，搭配FENDI FF Logo壓紋Baguette包款41,000元。。記者胡經周／攝影
陳庭妮身穿FENDI烏干紗透視洋裝10萬9,000元、網眼高跟鞋35,900元、戴珍珠母貝耳環15,800元，搭配玳瑁皮革Moonlight包款63,000元；陳昊森穿FENDI透視襯衫30,500元、西褲48,500元、後跟鬆緊帶式30,500元，搭配FENDI FF Logo壓紋Baguette包款41,000元。。記者胡經周／攝影
FENDI手工雕花Peekaboo ISeeU Eastwest，143,000元。圖／FENDI提供
FENDI手工雕花Peekaboo ISeeU Eastwest，143,000元。圖／FENDI提供
男款FENDI拼色設計Flow休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
男款FENDI拼色設計Flow休閒鞋，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI編織網眼高跟鞋，35,900元。圖／FENDI提供
FENDI編織網眼高跟鞋，35,900元。圖／FENDI提供
陳庭妮身穿FENDI烏干紗透視洋裝10萬9,000元、網眼高跟鞋35,900元、戴珍珠母貝耳環15,800元，搭配玳瑁皮革Moonlight包款63,000元；陳昊森穿FENDI透視襯衫30,500元、西褲48,500元、後跟鬆緊帶式30,500元，搭配FENDI FF Logo壓紋Baguette包款41,000元。。記者胡經周／攝影
陳庭妮身穿FENDI烏干紗透視洋裝10萬9,000元、網眼高跟鞋35,900元、戴珍珠母貝耳環15,800元，搭配玳瑁皮革Moonlight包款63,000元；陳昊森穿FENDI透視襯衫30,500元、西褲48,500元、後跟鬆緊帶式30,500元，搭配FENDI FF Logo壓紋Baguette包款41,000元。。記者胡經周／攝影
陳昊森詮釋FENDI藍色造型西裝68,000元、透視襯衫48,500元、西褲23,400元、FENDI FF Logo休閒鞋26,000元，搭配FENDI Peekaboo IseeU包款16萬8,000元。記者胡經周／攝影
陳昊森詮釋FENDI藍色造型西裝68,000元、透視襯衫48,500元、西褲23,400元、FENDI FF Logo休閒鞋26,000元，搭配FENDI Peekaboo IseeU包款16萬8,000元。記者胡經周／攝影
陳庭妮演繹FENDI鬱金香袖長洋裝86,900元、Colibri高跟鞋32,900元、搭鏤空雕花腰帶18,500元，配襯Peekaboo ISeeU手袋13萬2,000元。記者胡經周／攝影
陳庭妮演繹FENDI鬱金香袖長洋裝86,900元、Colibri高跟鞋32,900元、搭鏤空雕花腰帶18,500元，配襯Peekaboo ISeeU手袋13萬2,000元。記者胡經周／攝影
陳庭妮演繹FENDI鬱金香袖長洋裝86,900元、Colibri高跟鞋32,900元、搭鏤空雕花腰帶18,500元，配襯Peekaboo ISeeU手袋13萬2,000元；陳昊森詮釋FENDI藍色造型西裝68,000元、透視襯衫48,500元、西褲23,400元、FENDI FF Logo休閒鞋26,000元，搭配FENDI Peekaboo IseeU包款16萬8,000元。記者胡經周／攝影
陳庭妮演繹FENDI鬱金香袖長洋裝86,900元、Colibri高跟鞋32,900元、搭鏤空雕花腰帶18,500元，配襯Peekaboo ISeeU手袋13萬2,000元；陳昊森詮釋FENDI藍色造型西裝68,000元、透視襯衫48,500元、西褲23,400元、FENDI FF Logo休閒鞋26,000元，搭配FENDI Peekaboo IseeU包款16萬8,000元。記者胡經周／攝影

FENDI 陳庭妮 紅包

相關新聞

回眸甜笑好迷人！《三十而已》江疏影拎TB優雅新包

復古的連續印花圖騰打造的「老花」包款風潮持續熱燒，Tory Burch也在今年春夏全新推出了「T Monogram」的T...

陳庭妮「紅包磁鐵」貴氣造型 撩陳昊森FENDI透視裝

FENDI的2021春夏系列上市，由「陳雙陳對」的陳庭妮、陳昊森組成「雙陳故事」，初次見面的兩人也聊開，討論起即將到來的...

大江購物中心春節免費發送1千個紅包 內有紫南宮發財金

迎接新春購物旺季，桃園中壢大江購物中心即日起至2月16日展開新春回饋，此外還有全台獨家推出UNIQLO大江店單筆消費滿2...

范少勳、陳妍霏隔空示範情侶穿搭！粉絲「真是又帥又可愛」

除了要迎接新年，別忘了一年一度的西洋情人節2月14日，正好落在年初三，想要高調放閃，非得要來個情侶裝穿搭。平價時尚品牌H...

很懂「擺拍」的牛！Ferragamo新春形象邀藝術家耍俏皮

立基於倫敦的插畫家Charlotte Mei可以說是這幾年頗受時尚品牌青睞的藝術家之一，繼之前和英國品牌推出過俏皮的聯名...

黃阿瑪相遇1920臺北市特展限定百年禮盒、明信片 農曆新年期間打卡享優惠

新年賀禮傳心意!在這溫馨的節慶，台北市政府觀光傳播局特別與知名圖像品牌-黃阿瑪的後宮生活共同策畫《黃阿瑪相遇1920臺北市》特展，將一百年前的建築特色與文化風情融入於展覽設計之中，展覽期間更推出限定角色紀念品「黃阿瑪相遇1920臺北市風華禮盒」與「黃阿瑪相遇1920臺北市限定明信片」，農曆新年買個伴手禮送給心愛的家人吧!

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。