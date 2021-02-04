陳庭妮「紅包磁鐵」貴氣造型 撩陳昊森FENDI透視裝

FENDI的2021春夏系列上市，由「陳雙陳對」的陳庭妮、陳昊森組成「雙陳故事」，初次見面的兩人也聊開，討論起即將到來的農曆新年，陳庭妮表示她一身大紅色超適合說聲新年快樂，陳昊森表示，「這完全是『紅包磁鐵』！」而講到自己身上穿的透視襯衫，則相當羞赧，表示他會練好柔軟的筋骨，以便自己扣上背後的鈕釦。

陳昊森表示他很期待春節期間可以陪伴家人，他雖不斷強調「我還很小當然是領紅包」，也表示今年會開始包紅包孝敬父母；陳庭妮則是渴望春節假期睡到飽，對於FENDI春夏季以家庭、親情的溫暖為主題，表示「我很喜歡宅在家，可以一星期不出門，最喜歡坐在窗邊看著窗外的陽光灑進來，慵懶舒適，所以也很喜歡今天穿的透視長版襯衫，有窗裡、窗外的隱現之美。」