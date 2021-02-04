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25元買飲料中千萬！11、12月期統一發票中獎名單出爐

大江購物中心春節免費發送1千個紅包 內有紫南宮發財金

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
大江購物中心二期開幕時程調整至2024年底。圖／大江購物中心提供
大江購物中心二期開幕時程調整至2024年底。圖／大江購物中心提供

迎接新春購物旺季，桃園中壢大江購物中心即日起至2月16日展開新春回饋，此外還有全台獨家推出UNIQLO大江店單筆消費滿2,000元送200元電子現金券。另外大年初一至初三，一連三天將在商場一樓免費發送1,000個開春紅包，內有大江營運行銷團隊特別走訪南投紫南宮等全台多處財神廟求取的發財金，讓消費者在新的一年討個吉利。

大江購物中心即日起至2月16日「鈔牛賀歲慶」推出會員獨享全館指定店櫃當日累計消費滿5,000送400電子現金券；化妝品、香氛、內睡衣當日單筆消費滿3,000元送300。

不少百貨商場都特別打造春節應景裝置，滿足民眾逛街也愛拍照打卡的樂趣。大江購物中心今年特別邀請全球知名藝術作品「黃色小鴨」的台灣專業製作團隊大氣層有限公司，聯手打造一座大型充氣膜偶「吃貨年獸」，把故事裡的年獸變身為繽紛桃紅、愛美食的吃貨年獸，全館各處也掛上應景喜氣的燈籠及充滿童趣的燈球，讓商場增添年節熱鬧氛圍。

另外，大江購物中心二期也有了新進度，原訂2023年開幕的大江二期，因相關建築設計需調整，目前開幕時程調整至2024年底。

桃園台茂購物中心也引進諸多餐飲、美食快閃店，迎接春節人潮。包括新開幕、桃園首家「Second Floor Cafe貳樓」；即日起至2月16日前有排隊美食快閃店「武松殿肉鬆餅」；即日起至2月18日前有比利時巧克力「GODIVA」；即日起至2月28日有宜蘭巧克力名店「可可歐德巧克力」。

台茂春節檔期優惠，2月5日至2月11日推出1樓化妝品香氛區、4樓內衣區、流行童裝區滿3,000送200電子商品劵等優惠。2月5日起至2月14日推出3樓女裝區滿滿3,000送200特別商品劵；B2運動區滿滿3,000送150；4樓女裝區滿5,000送300；1樓名品配件區及B2戶外服飾，滿6,000送300。

台茂購物中心引進桃園首家「Second Floor Cafe貳樓」。圖／台茂購物中心提供
台茂購物中心引進桃園首家「Second Floor Cafe貳樓」。圖／台茂購物中心提供
大江購物中心春節特別打造「吃貨年獸」裝置。圖／大江購物中心提供
大江購物中心春節特別打造「吃貨年獸」裝置。圖／大江購物中心提供

春節 紫南宮 發財金

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