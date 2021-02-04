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范少勳、陳妍霏隔空示範情侶穿搭！粉絲「真是又帥又可愛」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
男星范少勳（左）、陳妍霏共同演繹H&M與LEE聯名系列。圖／H&M提供
男星范少勳（左）、陳妍霏共同演繹H&M與LEE聯名系列。圖／H&M提供

除了要迎接新年，別忘了一年一度的西洋情人節2月14日，正好落在年初三，想要高調放閃，非得要來個情侶裝穿搭。平價時尚品牌H&M上市與LEE聯名丹寧系列，就邀請了前後屆的金馬新人獎得主范少勳、陳妍霏來詮釋男女裝搭配，相同的元素與細節，就宛如隔空示範情侶裝。

H&M與牛仔褲經典品牌LEE合作的系列，男、女裝都已推出，為了展示以有機棉、縫製時所產生的剩餘布料及其他邊角料，製作而成的丹寧面料混搭經典設計風格。於是品牌請來金馬獎最佳新人陳姸霏來演繹女裝部分，她身穿牛仔拉鍊背心凸顯個性，並配上粉紫色長袖圓領短版上衣與修身牛仔褲，增添俏皮個性態度。而范少勳則詮釋了帶入工裝輪廓剪裁的連身吊帶褲，搭配原色丹寧外套，以深淺靛藍疊搭凸顯層次，休閒又不失個人色彩。照片曝光之後，粉絲也紛紛讚賞范少勳「好想要同款吊帶褲」、「真是又帥又可愛」。

Gap提供可電繡訂製與刺繡布章燙印服務，滿足消費者希望擁有客製化商品的需求。圖／Gap提供
Gap提供可電繡訂製與刺繡布章燙印服務，滿足消費者希望擁有客製化商品的需求。圖／Gap提供

另外，Gap也針對年後的情人節，推薦了不同的情侶造型搭配，像是零失誤的丹寧LOOK，怎麼搭都好看，且不分季節，穿搭關鍵就是選擇不同顏色與剪裁。或是同色系互補或是點綴，透過上衣、褲裝的交錯色搭配，以及內著、外裝的色系交叉，在視覺上帶來跳躍感，更可從細節看出兩人默契。同時，Gap為滿足消費者希望擁有獨一無二、具備紀念價值商品的需求，提供可電繡訂製與刺繡布章燙印，打造專屬個性化服飾。消費者可將重要的名字或是最具紀念價值的日期繡在身上，客製化商品讓情侶間戀情加溫的方式之一。

陳妍霏詮釋H&M與LEE聯名系列。圖／H&M提供
陳妍霏詮釋H&M與LEE聯名系列。圖／H&M提供

陳妍霏詮釋H&M與LEE聯名系列。圖／H&M提供
陳妍霏詮釋H&M與LEE聯名系列。圖／H&M提供

范少勳演繹H&M與LEE聯名系列。圖／摘自instagram
范少勳演繹H&M與LEE聯名系列。圖／摘自instagram

范少勳演繹H&M與LEE聯名系列。圖／摘自instagram
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范少勳演繹H&M與LEE聯名系列。圖／H&M提供
范少勳演繹H&M與LEE聯名系列。圖／H&M提供

范少勳演繹H&M與LEE聯名系列。圖／H&M提供
范少勳演繹H&M與LEE聯名系列。圖／H&M提供

范少勳演繹H&M與LEE聯名系列。圖／摘自instagram
范少勳演繹H&M與LEE聯名系列。圖／摘自instagram

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