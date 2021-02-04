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很懂「擺拍」的牛！Ferragamo新春形象邀藝術家耍俏皮

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Salvatore Ferragamo與倫敦插畫家Charlotte Mei合作打造農曆新年的視覺形象。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo與倫敦插畫家Charlotte Mei合作打造農曆新年的視覺形象。圖／Salvatore Ferragamo提供

立基於倫敦的插畫家Charlotte Mei可以說是這幾年頗受時尚品牌青睞的藝術家之一，繼之前和英國品牌推出過俏皮的聯名包款之後，近日又和Salvatore Ferragamo合作打造農曆新年的視覺形象，用活潑的牛年主題插畫點綴限定版的商品，熱鬧有趣。

Salvatore Ferragamo今年農曆推出了限定版的牛年印花主題，當中包含寶塔、荷花、瑞獸，散發濃濃的東方風情。無論是暢銷的Viva Bow包款或是Viva蝴蝶結尖頭鞋與經典絲巾、男性Travel Embossed Animation系列配件等，都披上了牛年印花新衣，其中絲巾更具有不對稱圖形和對比鮮明的邊框，搭配竹子和牡丹元素，展現古典韻味。

而Charlotte Mei以70年代美國普普藝術家Roy Lichtenstein的作品為靈感，用繽紛色彩的中文字、漫畫感的圖樣、表情和肢體動作都很豐富宛如「擺拍」高手的黑牛等，點綴可愛的視覺形象，傳遞更年輕有活力的喜氣氛圍。

農曆新年限定Viva尖頭平底鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
農曆新年限定Viva尖頭平底鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Travel Embossed Animation短夾，17,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Travel Embossed Animation短夾，17,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Viva紅色牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Viva紅色牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Travel Embossed Animation長夾，29,900 (2)
Travel Embossed Animation長夾，29,900 (2)
農曆新年限定Viva肩背包，53,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
農曆新年限定Viva肩背包，53,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
牛年限定版絲巾(紅)，15,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
牛年限定版絲巾(紅)，15,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
黑色牛皮皮帶，20,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
黑色牛皮皮帶，20,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Travel Embossed Animation黑色休閒鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
Travel Embossed Animation黑色休閒鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供

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