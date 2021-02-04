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很懂「擺拍」的牛！Ferragamo新春形象邀藝術家耍俏皮
立基於倫敦的插畫家Charlotte Mei可以說是這幾年頗受時尚品牌青睞的藝術家之一，繼之前和英國品牌推出過俏皮的聯名包款之後，近日又和Salvatore Ferragamo合作打造農曆新年的視覺形象，用活潑的牛年主題插畫點綴限定版的商品，熱鬧有趣。
Salvatore Ferragamo今年農曆推出了限定版的牛年印花主題，當中包含寶塔、荷花、瑞獸，散發濃濃的東方風情。無論是暢銷的Viva Bow包款或是Viva蝴蝶結尖頭鞋與經典絲巾、男性Travel Embossed Animation系列配件等，都披上了牛年印花新衣，其中絲巾更具有不對稱圖形和對比鮮明的邊框，搭配竹子和牡丹元素，展現古典韻味。
而Charlotte Mei以70年代美國普普藝術家Roy Lichtenstein的作品為靈感，用繽紛色彩的中文字、漫畫感的圖樣、表情和肢體動作都很豐富宛如「擺拍」高手的黑牛等，點綴可愛的視覺形象，傳遞更年輕有活力的喜氣氛圍。
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