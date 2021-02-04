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打卡亭、獨家數位濾鏡！Harry Winton熱情擁抱數位世代

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Harry Winston以經典的花環圖騰（）為靈感，在101旁打卡亭、並發表instagram數位濾鏡，熱烈擁抱數位世代。圖 / Harry Winston。
Harry Winston以經典的花環圖騰（）為靈感，在101旁打卡亭、並發表instagram數位濾鏡，熱烈擁抱數位世代。圖 / Harry Winston。

數位時代瞬息萬變，如何吸引新世代目光，同時兼顧線上、線下的虛實整合商機？頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）於近日在台北101購物中心旁「水舞廣場」打造了「Winston Wishes - Love Is Harry Winston拍照亭」，以紐約第五大道的旗艦店的裝飾、象徵幸運的花環圖騰、愛心與音符為拍照場景。

品牌同時擁抱科技、面向數位時代，特別製作了Instagram的獨家濾鏡「Dedicate A Love Song」，以以海瑞溫斯頓經典深藍色為背景，並有裝飾經典花環圖騰的黑膠唱片機，讓人透過濾鏡與有情人錄製專屬的難忘影片，在社群平台分享喜悅，也共度一段浪漫的海瑞溫斯頓傳情時光。

簡約精緻的拍照亭內，以文字描述了海瑞溫斯頓身為「明星的珠寶商」由來，從1944年起成為首個奧斯卡頒獎典禮女星配戴的珠寶品牌，從葛妮絲派特蘿（Gwyneth Paltrow）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、納塔莉波曼（Natalie Portman）都曾在紅毯上穿戴過Harry Winston的頂級珠寶，並出現在「花邊教主」、「慾望城市」等經典電視影集中；另一面文字則詳述了品牌經典的「環形花飾圖騰（Rosettes）」的由來，並以Rosettes的風格打造了此一拍照打卡亭。

即日起，只要至「Love Is Harry Winston拍照亭」拍照，並將畫面分享至社群軟體，並親臨海瑞溫斯頓台北101專門店、預約鑑賞珠寶，有機會獲得精美小禮，數量有限，但拍照亭則持續至2月28日為止，情意綿長；專屬濾鏡則可至以下連結，https://reurl.cc/v5d0Xe，並須以手機連線登入instagram帳號，唯可能因作業系統版本不同，建議可將手機作業系統更新至最新版本。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）於台北101水舞廣場打造了一處貴氣的拍照亭，可打卡上傳至社群軟體，也為戀人浪漫留念。記者釋俊哲 / 攝影。
海瑞溫斯頓（Harry Winston）於台北101水舞廣場打造了一處貴氣的拍照亭，可打卡上傳至社群軟體，也為戀人浪漫留念。記者釋俊哲 / 攝影。
位於台北101旁水舞廣場入口的Harry Winston打卡亭，以品牌經典的「環形花飾圖騰（Rosettes）」打造。記者 / 釋俊哲攝影。
位於台北101旁水舞廣場入口的Harry Winston打卡亭，以品牌經典的「環形花飾圖騰（Rosettes）」打造。記者 / 釋俊哲攝影。
全新Harry Winston Double Halo鑽戒，以1顆約1.04克拉圓形明亮式切工鑽石為主鑽，並旁襯58顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
全新Harry Winston Double Halo鑽戒，以1顆約1.04克拉圓形明亮式切工鑽石為主鑽，並旁襯58顆圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
除女性鑽戒，Harry Winston也為男性推出白金線戒並鑲嵌鑽石，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
除女性鑽戒，Harry Winston也為男性推出白金線戒並鑲嵌鑽石，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。

珠寶 台北101

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