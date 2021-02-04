打卡亭、獨家數位濾鏡！Harry Winton熱情擁抱數位世代

數位時代瞬息萬變，如何吸引新世代目光，同時兼顧線上、線下的虛實整合商機？頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）於近日在台北101購物中心旁「水舞廣場」打造了「Winston Wishes - Love Is Harry Winston拍照亭」，以紐約第五大道的旗艦店的裝飾、象徵幸運的花環圖騰、愛心與音符為拍照場景。

品牌同時擁抱科技、面向數位時代，特別製作了Instagram的獨家濾鏡「Dedicate A Love Song」，以以海瑞溫斯頓經典深藍色為背景，並有裝飾經典花環圖騰的黑膠唱片機，讓人透過濾鏡與有情人錄製專屬的難忘影片，在社群平台分享喜悅，也共度一段浪漫的海瑞溫斯頓傳情時光。

簡約精緻的拍照亭內，以文字描述了海瑞溫斯頓身為「明星的珠寶商」由來，從1944年起成為首個奧斯卡頒獎典禮女星配戴的珠寶品牌，從葛妮絲派特蘿（Gwyneth Paltrow）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、納塔莉波曼（Natalie Portman）都曾在紅毯上穿戴過Harry Winston的頂級珠寶，並出現在「花邊教主」、「慾望城市」等經典電視影集中；另一面文字則詳述了品牌經典的「環形花飾圖騰（Rosettes）」的由來，並以Rosettes的風格打造了此一拍照打卡亭。