全聯2月5日再開賣5款新口罩 Hello kitty兒童款萌翻天

小孩口罩戴不住？快換上超萌Hello Kitty、乳牛圖案轉換心情！全聯福利中心繼開賣繽紛花火與麻將系列過年應景口罩後，宣布自2月5日起再開賣5款新口罩，除了有萌翻天的「Hello kitty兒童醫療口罩」外，還有印有可愛乳牛演奏樂器的兒童立體醫療口罩，以及適合搭配任何服裝的3款大人彩色口罩等，每款口罩各門市販售數量有限，皆以現場實際貨量為準，售完為止。另PXGo!也於2月6日至2月8日限定3天開賣，搭配黃金年貨日使用PX Pay儲值金支付，單日單卡每滿1,000元送800福利點，最高可享8%回饋，趁著回饋一次買起來，還可以分批取貨，遠端贈送給親朋好友，防疫拜年超方便。

「Hello kitty兒童醫療口罩」每盒20片，內含粉紅色與紫色各10枚入，口罩上皆印有Hello kitty可愛圖案，售價279元。而另一款兒童立體醫療口罩，每盒售價259元，共有20片，包含印有可愛乳牛演奏樂器圖案10片，以及10片印有氣球、禮物盒、煙火等歡慶氣氛感圖案，非常適合拜年走春配戴。