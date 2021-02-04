過年最怕長輩問問題 LINE TV《屋簷下》寫實重現返鄉遊子心聲

對離家讀書、工作的遊子來說，農曆春節的到來，除了期待和久未見面的家人團聚，也不免要煩惱親友間的閒話家常。根據網路媒體調查，「感情」和「工作」一直是許多民眾在過年期間最害怕被問到的兩大話題。即將在LINE TV「數位劇場」上架的「動見体」劇團作品《屋簷下》，就透過寫實戲謔的手法探討失業、外遇、同志出櫃、親子偏心等現代家庭問題，在這年節時分讓人看了不禁直呼心有戚戚焉！

由動見体劇團核心藝術家王靖惇編導，《屋簷下》講述一個普通的五口之家，長女在歷經水災意外後失蹤，悲傷過度的父親陷入精神分裂，母親則獨自扛起照顧家庭的責任；適逢過節的圍爐時刻，久未返家的二女兒及小兒子各自帶著秘密歸來，一道道複雜難解的家庭習題，也被迫在這屋簷下揭開。編導王靖惇以魔幻詩意的時空調度，將回憶與現實交錯並置，懸疑的劇情不時穿插幽默詼諧的角色互動，全劇看似荒謬卻有警世寓意。

即便「同性伴侶法」已通過，還是有許多同志在過年期間無法攜手返鄉團聚。圖為《屋簷下》中出櫃橋段。圖／動見体提供、攝影／劉人豪

劇中最令人印象深刻的，莫過於演員王詩淳超齡飾演的媽媽角色，刀子口豆腐心、總是默默包容一切的特質，無疑是典型的台灣母親形象。王靖惇表示，母親角色的靈感是來自於小時候住在類似眷村的巷弄裡，左右鄰居的媽媽們。「那些說起話來鏗鏘有力的媽媽們，她們有很多愛，但她們的愛不是甜言蜜語、溫柔呵護，而是語帶髒話、打罵連連，用不雅的字眼說我愛你，用藤條來表示我心疼你。」極具衝突的表現「愛」的方式，恰恰傳遞了台灣社會中，親子關係時常因為不擅表達而面臨的情感勒索問題——父母對於孩子的期望和關懷，往往是造成孩子壓力的來源。