黃阿瑪相遇1920臺北市特展限定百年禮盒、明信片 農曆新年期間打卡享優惠

新年賀禮傳心意!在這溫馨的節慶，台北市政府觀光傳播局特別與知名圖像品牌-黃阿瑪的後宮生活共同策畫《黃阿瑪相遇1920臺北市》特展，將一百年前的建築特色與文化風情融入於展覽設計之中，展覽期間更推出限定角色紀念品「黃阿瑪相遇1920臺北市風華禮盒」與「黃阿瑪相遇1920臺北市限定明信片」，農曆新年買個伴手禮送給心愛的家人吧!

觀光傳播局表示，為回應廣大粉絲的熱情，《黃阿瑪相遇1920臺北市》特展期間特別推出「黃阿瑪相遇1920臺北市風華禮盒」與「黃阿瑪相遇1920臺北市限定明信片」，即日起至元宵節2月26日止，於台北探索館或熊讚辦公室拍照打卡上傳，即可享6折優惠!

「黃阿瑪相遇1920臺北市風華禮盒」以懷舊復古的喫茶店、新公園西洋御料理為設計概念，外包裝為懷舊復古的馬口鐵盒，禮盒內容物有：台灣烏龍茶糖、古早味咖啡糖，以及結合化身為小學生的黃阿瑪元素，設計而成的課本便條紙，每一商品都巧妙融入百年前的臺灣人文風情和背景文化。

還有令人愛不釋手的「黃阿瑪相遇1920臺北市限定明信片」，黃阿瑪與後宮們化身成一張又一張的可愛明信片，讓你把想說的話寫在上頭，趁著農曆新年傳達愛與溫暖給身旁每一位親朋好友!

黃阿瑪1920臺北市風華禮盒即日起於臺北市政府熊讚辦公室等多處販售。

展期間也別忘了到台北探索館參觀《黃阿瑪相遇1920臺北市》特展，民眾只要在展區集滿7枚紀念戳章，即可至一樓服務台兌換2021專屬的新版悠遊卡貼1張，超卡哇伊復古造型黃阿瑪與後宮六貓化身為百年人物，讓你穿越時空回到百年前感受當時市民生活，想收藏的粉絲趕緊趁早前往觀展，將可愛的限定黃阿瑪悠遊卡貼收在皮夾天天使用吧！每日限量兌換，把握展期，前往觀展吧！

【台北市政府一樓熊讚辦公室】

1.開放時間：週一至五09:00-18:00，週六、日及國定假日休息，每月第一個週六營業(春節期間2/10~2/16休息)。

2.地點：台北市信義區市府路1號(台北市政府市政大樓內)

【旅服中心販售點】

1.捷運台北101/世貿站旅遊服務中心(每天10:00-19:00)

2.捷運新北投站旅服中心(每天10:00-19:00)

3.捷運西門站旅遊服務中心(每天10:00-19:00)

4.纜車貓空站遊客中心(每月第一個週一、每週二至週日09:00-17:00，每月第二週之後的週一公休)

5.捷運龍山寺站旅遊服務中心(每天10:00-19:00)

6.捷運劍潭站旅遊服務中心(每天09:00-21:00)

7.西門紅樓遊客中心 (週二至日11:00-21:30、週五、六延長至22:00、週一公休，如遇連假則提供服務）

8.北投梅庭(週二至日09:00-17:00，國定假日當日休館)

(旅服中心春節期間開放時間請參考 https://www.travel.taipei/zh-tw/news/details/25688 )

【展覽資訊】

展覽名稱：台北探索館「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展

展覽日期：即日起至2/27(週一暨國定假日休館，春節期間2/10~2/15休館)

展覽時間：09:00~17:00免費入場

展覽地點：台北探索館1、2樓（臺北市市府路1號）

注意事項：展場內禁止攜帶飲食、寵物及長柄傘或其他危險物品進入