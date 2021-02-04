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宅在家也能「偽出國」 德航機艙專用迷你吧台推車開賣
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
宅在家也能營造出「偽出國」的氛圍嗎？可以的。如果你家有一台空姐在機艙內使用的機艙專用迷你吧台推車，即便人在客廳端坐，也彷彿有飛上了天空的「偽出國」感。
過去常飛德國的人一定對來自全球第二大航空集團的德國漢莎（Lufthansa）航空不陌生，現在德航機艙專用原裝鉚釘版迷你吧台推車Lufthansa Rivet rocker，已經由總代理導入台灣，不管你是想過過「偽出國」的癮頭，或者是想模擬空姐在空中服務的工作樣態，都不成問題。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
這座命名為Lufthansa Rivet rocker的德航機艙專用原裝鉚釘版迷你吧台推車，還可以選配內含售價52,800元的「Lufthansa迷你吧台組」，讓你的推車成為名符其實的「迷你吧台」。如果不想選配「Lufthansa迷你吧台組」也行，就讓這座德航機艙專用推出成為個性十足的儲物傢俱也不錯。
目前總代理針對這項商品推出特別優惠組合價，包括Lufthansa Rivet rocker的德航機艙專用原裝鉚釘版迷你吧台推車，以及「Lufthansa迷你吧台組」的售價是171,600元，並另有不同規格及款式可以量身訂製。此外，如果不想買新品，也另有退役款推車可以選擇。
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