快訊

「6月開始打疫苗」何時鬆綁邊境？ 陳時中透露4大影響因素

境外+2！案799英籍男病逝 我首例英國變種病毒死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宅在家也能「偽出國」 德航機艙專用迷你吧台推車開賣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
家裡有德航機艙專用迷你吧台推車，宅在家也有「偽出國」的機艙氛圍。圖／摘自柏緯進口家居臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
家裡有德航機艙專用迷你吧台推車，宅在家也有「偽出國」的機艙氛圍。圖／摘自柏緯進口家居臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

宅在家也能營造出「偽出國」的氛圍嗎？可以的。如果你家有一台空姐在機艙內使用的機艙專用迷你吧台推車，即便人在客廳端坐，也彷彿有飛上了天空的「偽出國」感。

過去常飛德國的人一定對來自全球第二大航空集團的德國漢莎（Lufthansa）航空不陌生，現在德航機艙專用原裝鉚釘版迷你吧台推車Lufthansa Rivet rocker，已經由總代理導入台灣，不管你是想過過「偽出國」的癮頭，或者是想模擬空姐在空中服務的工作樣態，都不成問題。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

這座命名為Lufthansa Rivet rocker的德航機艙專用原裝鉚釘版迷你吧台推車，還可以選配內含售價52,800元的「Lufthansa迷你吧台組」，讓你的推車成為名符其實的「迷你吧台」。如果不想選配「Lufthansa迷你吧台組」也行，就讓這座德航機艙專用推出成為個性十足的儲物傢俱也不錯。

目前總代理針對這項商品推出特別優惠組合價，包括Lufthansa Rivet rocker的德航機艙專用原裝鉚釘版迷你吧台推車，以及「Lufthansa迷你吧台組」的售價是171,600元，並另有不同規格及款式可以量身訂製。此外，如果不想買新品，也另有退役款推車可以選擇。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

把德航機艙專用迷你吧台推車放在家裡，也能成為個性化傢俱。圖／摘自柏緯進口家居臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
把德航機艙專用迷你吧台推車放在家裡，也能成為個性化傢俱。圖／摘自柏緯進口家居臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
可以選擇內含冰箱的款式。圖／摘自柏緯進口家居臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
可以選擇內含冰箱的款式。圖／摘自柏緯進口家居臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
德國漢莎航空Rivet rocker原裝鉚釘版迷你吧台推車，定價171,600元（含德國漢莎航空迷你吧台組 52,800元）。圖／摘自柏緯進口家居臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
德國漢莎航空Rivet rocker原裝鉚釘版迷你吧台推車，定價171,600元（含德國漢莎航空迷你吧台組 52,800元）。圖／摘自柏緯進口家居臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

空姐 德國 漢莎航空

延伸閱讀

影／東港漁船出海討生活 機艙失火船去人平安

港點買一送一！點8號2月插旗桃園遠百、天母，蒸籠推車＋套餐優惠整月開吃

女逛好市多被搭訕「我臉都紅了」下秒得知真相糗爆

雨中差點火燒車！女駕駛拋錨路邊 台東警徒手推車援救

相關新聞

6大通路「蛋雞福利評比」出爐 非籠飼蛋沒比較貴

台灣動物社會研究會今天公布超市、量販店的「蛋雞動物福利調查評比」，以各國推動的「非籠飼雞蛋」為評比標的，結果台灣兩大本土...

宅在家也能「偽出國」 德航機艙專用迷你吧台推車開賣

宅在家也能營造出「偽出國」的氛圍嗎？可以的。如果你家有一台空姐在機艙內使用的機艙專用迷你吧台推車，即便人在客廳端坐，也彷...

雙法系結盟！Bell & Ross X 巡邏兵飛行表演隊劍指青空

Bell & Ross宣佈，獲法國空軍（French Air and Space Army Air Force）委任為「...

「遠傳心生活」跨超商咖啡寄杯服務3大超商即換即享！新春限時加碼抽Apple數位澎湃組

一站式行動生活圈發燒， 「遠傳心生活」App一網打盡多元優惠內容、與多家知名品牌推出用戶獨享的尊榮優惠方案，全面滿足消費...

套餐62折、奶蓋綠茶6元！頂呱呱「開工日限定優惠」

為迎接年後開工，頂呱呱集團集結旗下的頂呱呱、美國功夫茶、東京油組総本店等品牌，推出一系列開工優惠，包括一日限定套餐、第2...

最夯宜蘭伴手開搶 噶瑪蘭酒廠原酒系列馬德拉桶補貨到

先前上市3天就完售的限量版「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶（Madeira Cask）」，後繼補貨已經上架，和過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。