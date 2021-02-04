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雙法系結盟！Bell & Ross X 巡邏兵飛行表演隊劍指青空

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
ORIS長期贊助「雷諾飛行大賽（Rano Air Races）」，雖然2020年比賽因為疫情取消，但品牌仍有一只57Th Reno Air Races限量Big Crown ProPilot腕表，限量1,000只發行，75,000元。圖 / ORIS提供。
ORIS長期贊助「雷諾飛行大賽（Rano Air Races）」，雖然2020年比賽因為疫情取消，但品牌仍有一只57Th Reno Air Races限量Big Crown ProPilot腕表，限量1,000只發行，75,000元。圖 / ORIS提供。

Bell & Ross宣佈，獲法國空軍（French Air and Space Army Air Force）委任為「巡邏兵飛行表演隊（French Acrobatic Patrol）指定時計合作夥伴。法國巡邏兵飛行表演隊最早草創於1931年，直至1964年為當時法國國防部長宣布，由普羅旺斯的高級飛行學院表演隊正式採用此一名稱，其飛機機身飾以象徵法國國旗的紅白藍三色，表演中對甚至有專屬的instagram社群帳號「patrouilledefrance」，累積有約8.6萬的追蹤人次。

柏萊士（Bell & Ross）的BR系列原本就以飛機上儀表板為靈感，散發強烈飛行風格。品牌創辦人兼創作總監Bruno Belamich表示：「今次獲委重任代表品牌得到軍方之信任，並見證我們與飛行軍錶製作的長久淵源。成為巡邏兵飛行表演隊合作夥伴，令我們深感光榮及自豪。」

Bell & Ross的表款過往多以方型的BR系列為主力，顏色則多數以黑、白、迷彩灰色、軍綠、橘色為主，在成為法國巡邏兵飛行表演隊後，兩造會否將法國國旗的藍白紅三色注入特定系列，帶來視覺繽紛的聯名表款？或許在不遠的2021年，馬上就要揭曉。

但其實與空軍表演中隊聯名的腕表品牌，另有如百年靈（Breitling）便有和義大利「三色劍特技中隊（FrecceTricolori Jet Team）」的Chronomat腕表，限量250只，此外萬國表（IWC）的飛行員計時碼表「藍天使」特別版，則是紀念和美國海軍特技飛行隊的合作情誼，藍色面盤並飾黃色內圈時鐘刻度、黃色的表帶內襯，對比搶眼。

而豪利時（ORIS）長期贊助「雷諾飛行大賽（Rano Air Races）」，雖然2020年比賽因為疫情取消，但品牌仍有一只57Th Reno Air Races限量Big Crown ProPilot腕表，具有清楚的黑、白二色面盤，並具備藍色指針箭頭的兩地時間功能，限量1,000只發行。

法國的巡邏兵飛行表演隊（French Acrobatic Patrol），至今歷史超過60年，並以紅、白、藍三色的法國國旗顏色著稱。圖 / Bell & Ross提供。
法國的巡邏兵飛行表演隊（French Acrobatic Patrol），至今歷史超過60年，並以紅、白、藍三色的法國國旗顏色著稱。圖 / Bell & Ross提供。
IWC的美國海軍飛行中隊「藍天使」聯名特別腕表（IW389008），向1946年成立、全球歷史第二悠久的特技飛行隊致意，36萬9,000元。圖 / IWC提供。
IWC的美國海軍飛行中隊「藍天使」聯名特別腕表（IW389008），向1946年成立、全球歷史第二悠久的特技飛行隊致意，36萬9,000元。圖 / IWC提供。
百年靈與義大利三色劍飛行中隊的聯名Chromat計時碼表，面盤12點鐘方向有著紅、白、綠三色的飛機剪影，24萬3,000元，限量250只。圖 / Breitling提供。
百年靈與義大利三色劍飛行中隊的聯名Chromat計時碼表，面盤12點鐘方向有著紅、白、綠三色的飛機剪影，24萬3,000元，限量250只。圖 / Breitling提供。
Bell & Ross宣佈，成為「巡邏兵飛行表演隊（French Acrobatic Patrol）」指定時計的合作夥伴。圖 / Bell & Ross提供。
Bell & Ross宣佈，成為「巡邏兵飛行表演隊（French Acrobatic Patrol）」指定時計的合作夥伴。圖 / Bell & Ross提供。

法國 品牌 腕表

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