雙法系結盟！Bell & Ross X 巡邏兵飛行表演隊劍指青空

Bell & Ross宣佈，獲法國空軍（French Air and Space Army Air Force）委任為「巡邏兵飛行表演隊（French Acrobatic Patrol）指定時計合作夥伴。法國巡邏兵飛行表演隊最早草創於1931年，直至1964年為當時法國國防部長宣布，由普羅旺斯的高級飛行學院表演隊正式採用此一名稱，其飛機機身飾以象徵法國國旗的紅白藍三色，表演中對甚至有專屬的instagram社群帳號「patrouilledefrance」，累積有約8.6萬的追蹤人次。

柏萊士（Bell & Ross）的BR系列原本就以飛機上儀表板為靈感，散發強烈飛行風格。品牌創辦人兼創作總監Bruno Belamich表示：「今次獲委重任代表品牌得到軍方之信任，並見證我們與飛行軍錶製作的長久淵源。成為巡邏兵飛行表演隊合作夥伴，令我們深感光榮及自豪。」

Bell & Ross的表款過往多以方型的BR系列為主力，顏色則多數以黑、白、迷彩灰色、軍綠、橘色為主，在成為法國巡邏兵飛行表演隊後，兩造會否將法國國旗的藍白紅三色注入特定系列，帶來視覺繽紛的聯名表款？或許在不遠的2021年，馬上就要揭曉。

但其實與空軍表演中隊聯名的腕表品牌，另有如百年靈（Breitling）便有和義大利「三色劍特技中隊（FrecceTricolori Jet Team）」的Chronomat腕表，限量250只，此外萬國表（IWC）的飛行員計時碼表「藍天使」特別版，則是紀念和美國海軍特技飛行隊的合作情誼，藍色面盤並飾黃色內圈時鐘刻度、黃色的表帶內襯，對比搶眼。