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「遠傳心生活」跨超商咖啡寄杯服務3大超商即換即享！新春限時加碼抽Apple數位澎湃組

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「遠傳心生活」新春限時加碼，遠傳幣與萬元紅包大方送，再抽Apple數位澎湃組。圖／遠傳電信提供
「遠傳心生活」新春限時加碼，遠傳幣與萬元紅包大方送，再抽Apple數位澎湃組。圖／遠傳電信提供

一站式行動生活圈發燒， 「遠傳心生活」App一網打盡多元優惠內容、與多家知名品牌推出用戶獨享的尊榮優惠方案，全面滿足消費需求，跨超商寄杯服務更是一推出就廣受消費者好評，即日起7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富等3大超商全數上線，提供用戶更完整的跨超商寄杯兌換服務，未來也將陸續加入其他飲品，擴大寄杯服務的內容與場域。農曆春節將至，「遠傳心生活」在2月底前推出一系列新春限定優惠活動與限時加碼抽獎獎項，指定期間內參與轉轉樂10次就有機會抽Apple數位澎湃組，贏得最新Apple手機、耳機及音箱，還有萬元紅包等你拿。

慶賀牛年開春，2月12日大年初一「遠傳心生活」推出整點限量回饋，指定時段在「遠傳心生活」App購買指定商品，將享有加碼10%遠傳幣回饋。用戶可以持遠傳幣再至遠傳幣兌換區進行折抵兌換，遠傳幣兌換區提供低於市價4折商品優惠，不僅有配合年節主推的美食年菜、伴手禮，還有清潔家電、線上點燈等商品。

「天天1遠傳幣轉好禮，周周抽iPhone 12」活動也大方祭出新春加碼獎，2月5日至2月11日指定期間內參與轉轉樂達10次，2月12日大年初一就有機會抽中Apple數位澎湃組，包含iPhone12 Pro、Air Pods Pro和Home Pod Mini全品項由一人獨得。

2月10日至2月16日新春期間，「遠傳心生活」再加碼萬元紅包，天天轉好禮將新增價值12,000元的遠傳friDay購物折價券獎項。此外，「遠傳心生活」精心打造Lucky Friday幸運星期五，周周推出驚喜優惠，2月將以不定期方式舉辦，只要1遠傳幣即可搶好康、兌優惠。

「遠傳心生活」跨超商咖啡寄杯服務，7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富等3大超商到齊。圖／遠傳電信提供
「遠傳心生活」跨超商咖啡寄杯服務，7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富等3大超商到齊。圖／遠傳電信提供

超商 紅包 發燒

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