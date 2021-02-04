快訊

「6月開始打疫苗」何時鬆綁邊境？ 陳時中透露4大影響因素

境外+2！案799英籍男病逝 我首例英國變種病毒死亡個案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

套餐62折、奶蓋綠茶6元！頂呱呱「開工日限定優惠」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
美國功夫茶推出大杯奶蓋綠茶「第2杯1折」的優惠。圖／頂呱呱提供
美國功夫茶推出大杯奶蓋綠茶「第2杯1折」的優惠。圖／頂呱呱提供

為迎接年後開工，頂呱呱集團集結旗下的頂呱呱、美國功夫茶、東京油組総本店等品牌，推出一系列開工優惠，包括一日限定套餐、第2杯1折、油麵2碗400元等等不同方案，為開工日補充能量與活力。

「頂呱呱」於2月17日推出一日限定的「開工好運餐」，內含呱呱包2顆、阿勇雞塊10塊、地瓜薯條（大），原價290元，特價180元，約享62折。「美國功夫茶」則是推出大杯奶蓋綠茶「第2杯1折」的優惠，原價1杯60元，2杯優惠價66元，等於現省54元。其中關鍵的「奶蓋」乃是使用瑪斯卡邦乳酪搭配許慶良小農鮮乳製成，帶著鹹香與豐厚奶味。

主打油拌麵、在日本已經有30餘間分店的「東京油組総本店 台湾」，為了開工推出「辣味味噌油麵」的打氣優惠，原價2碗560元，2月17日當日特價2碗400元，現省160元，且正常、大碗、特大碗均同價。

頂呱呱於開工日推出1日限定套餐，約享62折優惠。圖／頂呱呱提供
頂呱呱於開工日推出1日限定套餐，約享62折優惠。圖／頂呱呱提供
東京油組総本店祭出2碗400元的指定餐點優惠。圖／頂呱呱提供
東京油組総本店祭出2碗400元的指定餐點優惠。圖／頂呱呱提供

頂呱呱 東京

延伸閱讀

妻半夜喊想吃薯條！ 夫超狂特製薯條讓眾人直呼：我也想要

哪家速食店雞塊最好吃？ 美食客出籠激推：這家始終吃不膩

小鬼終於入夢來看他！綠茶嗨翻激動喊「Miss you」

頂呱呱「買一送一、88元套餐」連29天開吃！2月新年優惠券必收，加碼好運餐下殺69折

相關新聞

6大通路「蛋雞福利評比」出爐 非籠飼蛋沒比較貴

台灣動物社會研究會今天公布超市、量販店的「蛋雞動物福利調查評比」，以各國推動的「非籠飼雞蛋」為評比標的，結果台灣兩大本土...

宅在家也能「偽出國」 德航機艙專用迷你吧台推車開賣

宅在家也能營造出「偽出國」的氛圍嗎？可以的。如果你家有一台空姐在機艙內使用的機艙專用迷你吧台推車，即便人在客廳端坐，也彷...

雙法系結盟！Bell & Ross X 巡邏兵飛行表演隊劍指青空

Bell & Ross宣佈，獲法國空軍（French Air and Space Army Air Force）委任為「...

「遠傳心生活」跨超商咖啡寄杯服務3大超商即換即享！新春限時加碼抽Apple數位澎湃組

一站式行動生活圈發燒， 「遠傳心生活」App一網打盡多元優惠內容、與多家知名品牌推出用戶獨享的尊榮優惠方案，全面滿足消費...

套餐62折、奶蓋綠茶6元！頂呱呱「開工日限定優惠」

為迎接年後開工，頂呱呱集團集結旗下的頂呱呱、美國功夫茶、東京油組総本店等品牌，推出一系列開工優惠，包括一日限定套餐、第2...

最夯宜蘭伴手開搶 噶瑪蘭酒廠原酒系列馬德拉桶補貨到

先前上市3天就完售的限量版「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶（Madeira Cask）」，後繼補貨已經上架，和過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。