套餐62折、奶蓋綠茶6元！頂呱呱「開工日限定優惠」

為迎接年後開工，頂呱呱集團集結旗下的頂呱呱、美國功夫茶、東京油組総本店等品牌，推出一系列開工優惠，包括一日限定套餐、第2杯1折、油麵2碗400元等等不同方案，為開工日補充能量與活力。

「頂呱呱」於2月17日推出一日限定的「開工好運餐」，內含呱呱包2顆、阿勇雞塊10塊、地瓜薯條（大），原價290元，特價180元，約享62折。「美國功夫茶」則是推出大杯奶蓋綠茶「第2杯1折」的優惠，原價1杯60元，2杯優惠價66元，等於現省54元。其中關鍵的「奶蓋」乃是使用瑪斯卡邦乳酪搭配許慶良小農鮮乳製成，帶著鹹香與豐厚奶味。