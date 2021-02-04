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最夯宜蘭伴手開搶 噶瑪蘭酒廠原酒系列馬德拉桶補貨到
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
先前上市3天就完售的限量版「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶（Madeira Cask）」，後繼補貨已經上架，和過去一樣，只在位於宜蘭員山的噶瑪蘭酒廠之酒堡獨家販售。
「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶」是為歡慶金車集團噶瑪蘭酒廠與酒廠首支單一麥芽威士忌上市滿12週年的限量酒款，採原酒單桶裝瓶，瓶身酒標有標示限定桶號與瓶號，容量300毫升，酒精濃度56.3%，建議售價1,600元。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
馬德拉酒是葡萄牙南端著名的馬德拉島所生產之加烈葡萄酒，味道甜美馥郁，並經獨特高溫日照熱熟成步驟千錘百鍊而成的優質橡木桶，完美結合噶瑪蘭酒廠特有熱帶水果芬芳新酒，交織出豐富果味與細緻甜感。
「噶瑪蘭酒廠珍藏版威士忌原酒系列馬德拉桶」酒色是飽滿深邃的琥珀色，洋溢新鮮櫻桃、葡萄、蘋果等水果芬芳，還帶著一絲蜂蜜與肉桂辛香，襯托出太妃糖與香草甜感。在口感方面，充滿飽滿的瓜果與杏桃香氣，接著是無花果、橘子果醬、葡萄等風味於口中接續綻放，並有白胡椒、肉桂辛香料氣息點綴，整體口感豐富，餘韻濃郁芳香、悠長飽滿。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
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