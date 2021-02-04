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去年台日互訪人數不到百萬 觀光局與靜岡縣視訊談觀光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部觀光局長張錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭、靜岡川勝知事三方視訊會談。圖／觀光局提供
交通部觀光局長張錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭、靜岡川勝知事三方視訊會談。圖／觀光局提供

全球疫情仍然嚴峻，為維持台灣觀光熱度，並及早布局疫後來台旅遊市場，交通部觀光局說，除持續全球爭取旅遊合作外，更積極與來台最大客源國之一的日本各地方政府進行互動交流。今與日方代表進行今年首發的視訊會議，期盼邊境開放後能夠加速重啟並恢復日本來台市場規模。

日本向來是國人旅遊目的地首選，靜岡也是國人所喜愛的旅遊目的地之一，自2012年桃園－靜岡航線開航更是密切交流；2014年玉山和靜岡縣境的富士山締結友好山脈；日月潭和靜岡縣的濱名湖也在2016年締結友好交流協定。

川勝知事就表示，目前雖因全球疫情中止靜岡-桃園航班，但他仍會持續爭取在疫後儘速重啟兩地航線，吸引台灣民眾再度前往體驗靜岡的美，且能早日恢復雙向往來。

據統計，去年台日互訪人數僅96萬7640人次，其中日本赴台為26萬9659人次，衰退達87.56%，台灣赴日本為69萬7981人，衰退幅度達85.79%。

觀光局說，繼去年與日本三重縣、香川縣、岐阜縣、山口縣等四縣知事進行視訊對談研商疫後振興互訪觀光作為，交通部觀光局長張錫聰、台灣觀光協會會長葉菊蘭特別安排今與「日本富士之國-靜岡縣」川勝平太知事進行視訊會談，就未來雙方合作交流等交換意見，希望邊境開放旅遊重啟後，即能加速恢復日本來台市場規模。

觀光局說，今年是東日本大地震10周年，台日雙方共識2021年為「日台友情年」，日本台灣交流協會特別為友情年設計LOGO和主視覺，運用在各種台日交流活動文宣、活動上，張錫聰並以介紹該LOGO製作的口罩為開場，期許台日交流既深且長。

觀光局說，川勝知事特別讚許台灣的成功防疫可做為全球典範，而作為日本2021東京奧運自行車項目賽地的靜岡縣，其駐台辦事處宮崎處長在去年底號召日本8縣市駐台人員以自行車環島親近台灣這片土地，深化台日交流，為2021台日友情年揭開序幕，也為交通部觀光局「2021年自行車旅遊年」先行暖身。

張錫聰承諾，不論是推動運動觀光、高中生修學旅行、地方交流等，只要是有助於台灣與該縣間雙贏雙利的事，將樂於協助。

葉菊蘭也表示，對於靜岡縣豐富的自行車旅遊資源印象深刻，同時提到2020年平安與成功舉辦實體的「ITF台北國際旅展」，感謝靜岡縣每年都不缺席，期盼疫情儘速過去，歡迎川勝知事能夠親自前來參與2021年8月份的「台灣美食展」，台日雙方都對「日台友情年」提出具體回應。

左起日本靜岡在台辦事處宮崎悌三處長與交通部觀光局張局長、台灣觀光協會葉會長、交通部觀光局國際組黃組長合影。圖／觀光局提供
左起日本靜岡在台辦事處宮崎悌三處長與交通部觀光局張局長、台灣觀光協會葉會長、交通部觀光局國際組黃組長合影。圖／觀光局提供
台日雙方交換紀念品。圖／觀光局提供
台日雙方交換紀念品。圖／觀光局提供

日本台灣交流協會 觀光局 自行車

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