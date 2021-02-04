新款潮履報到！ASICS重現千禧年經典設計、PUMA再創跑鞋革命

ASICS的Sportstyle運動休閒系列繼去年末推出具有懷舊概念的GEL-KAYANO 14鞋款後，今年再度獻上全新GEL-PRELEUS鞋，重現千禧年的復古美學。PUMA則研發了NITRO氮氣中底科技，並用於系列跑鞋上，提供「輕量」與「高緩衝」的功能，讓專業跑者也十分期待。

睽違12年後再度回歸的GEL-KAYANO 14鞋款，在今年則提供了易於搭配的黑、白款，同時還有討論度極高，並呼應年度代表色的極致灰款，不僅如此針對女性消費者，還會打造果綠、莓粉的新配色。除了GEL-KAYANO 14之外，ASICS Sportstyle系列還重新詮釋了GEL-PRELEUS復刻跑鞋，運用變形蟲特徵作為設計發想，讓鞋身的各處都帶有有機幾何的線條，波浪狀的外型，以及豐富的配色，帶出潮流感。全系列將提供8款配色，如紫色加上靛藍的撞色，或是黑色搭配亮麗黃，打造新的街頭穿搭必備潮履。

模特兒分別演繹ASICS的Sportstyle運動休閒系列GEL-PRELEUS鞋與新配色GEL-KAYANO 14鞋款。圖／ASICS提供

而PUMA除了潮流時尚之外，也積極研發創新科技，利用氮氣不易熱脹冷縮變形的物理安定性，推出全新的NITRO氮氣中底科技。搶先運用於Velocity NITRO、Deviate NITRO和Liberate NITRO跑鞋上，提供不同跑者在競賽或練習時的需求。NITRO氮氣科技中底比一般 EVA中底材質輕量46%，讓鞋款同時具有「輕量」與「高緩衝」並存的機能。另外，PUMA更針對女性跑者量身推出專屬氮氣跑鞋，相較於男鞋，採用更窄鞋後跟設計，搭配低腳背鞋面、與更符合女性足型的足弓弧曲輪廓，提供舒適腳感。

ASICS Sportstyle運動休閒系列GEL-PRELEUS鞋2,980元。圖／ASICS提供

PUMA Deviate NITRO鞋4,980元。圖／PUMA提供

PUMA Liberate NITRO鞋3,280元。圖／PUMA提供