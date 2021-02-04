快訊

欣興又燒了！桃園欣興電子龜山廠又大火 消防員搶救中

沈富雄點出3關鍵：趙少康若選總統 2024宣誓就職的會是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新款潮履報到！ASICS重現千禧年經典設計、PUMA再創跑鞋革命

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
ASICS的Sportstyle運動休閒系列獻上全新GEL-PRELEUS鞋、PUMA研發NITRO氮氣中底科技，並用於系列跑鞋上。圖／ASICS、PUMA提供
ASICS的Sportstyle運動休閒系列獻上全新GEL-PRELEUS鞋、PUMA研發NITRO氮氣中底科技，並用於系列跑鞋上。圖／ASICS、PUMA提供

ASICS的Sportstyle運動休閒系列繼去年末推出具有懷舊概念的GEL-KAYANO 14鞋款後，今年再度獻上全新GEL-PRELEUS鞋，重現千禧年的復古美學。PUMA則研發了NITRO氮氣中底科技，並用於系列跑鞋上，提供「輕量」與「高緩衝」的功能，讓專業跑者也十分期待。

睽違12年後再度回歸的GEL-KAYANO 14鞋款，在今年則提供了易於搭配的黑、白款，同時還有討論度極高，並呼應年度代表色的極致灰款，不僅如此針對女性消費者，還會打造果綠、莓粉的新配色。除了GEL-KAYANO 14之外，ASICS Sportstyle系列還重新詮釋了GEL-PRELEUS復刻跑鞋，運用變形蟲特徵作為設計發想，讓鞋身的各處都帶有有機幾何的線條，波浪狀的外型，以及豐富的配色，帶出潮流感。全系列將提供8款配色，如紫色加上靛藍的撞色，或是黑色搭配亮麗黃，打造新的街頭穿搭必備潮履。

模特兒分別演繹ASICS的Sportstyle運動休閒系列GEL-PRELEUS鞋與新配色GEL-KAYANO 14鞋款。圖／ASICS提供
模特兒分別演繹ASICS的Sportstyle運動休閒系列GEL-PRELEUS鞋與新配色GEL-KAYANO 14鞋款。圖／ASICS提供

而PUMA除了潮流時尚之外，也積極研發創新科技，利用氮氣不易熱脹冷縮變形的物理安定性，推出全新的NITRO氮氣中底科技。搶先運用於Velocity NITRO、Deviate NITRO和Liberate NITRO跑鞋上，提供不同跑者在競賽或練習時的需求。NITRO氮氣科技中底比一般 EVA中底材質輕量46%，讓鞋款同時具有「輕量」與「高緩衝」並存的機能。另外，PUMA更針對女性跑者量身推出專屬氮氣跑鞋，相較於男鞋，採用更窄鞋後跟設計，搭配低腳背鞋面、與更符合女性足型的足弓弧曲輪廓，提供舒適腳感。

ASICS Sportstyle運動休閒系列GEL-PRELEUS鞋2,980元。圖／ASICS提供
ASICS Sportstyle運動休閒系列GEL-PRELEUS鞋2,980元。圖／ASICS提供

PUMA Deviate NITRO鞋4,980元。圖／PUMA提供
PUMA Deviate NITRO鞋4,980元。圖／PUMA提供

PUMA Liberate NITRO鞋3,280元。圖／PUMA提供
PUMA Liberate NITRO鞋3,280元。圖／PUMA提供

PUMA Velocity NITRO鞋3,680元。圖／PUMA提供
PUMA Velocity NITRO鞋3,680元。圖／PUMA提供

延伸閱讀

運動狂必備！Reebok訓練神器回歸、PUMA新鞋車神掛保證好穿

新冠疫情拉警報！運動賽事不停歇 ASICS、YYSPORTS力挺到底

FILA玩撞色和拼接打造搶眼春季新品、K-SWISS機能跑鞋營造未來感

ASICS獻上旭日紅系列新鞋、Nike為專業運動者升級跑鞋

相關新聞

6大通路「蛋雞福利評比」出爐 非籠飼蛋沒比較貴

台灣動物社會研究會今天公布超市、量販店的「蛋雞動物福利調查評比」，以各國推動的「非籠飼雞蛋」為評比標的，結果台灣兩大本土...

去年台日互訪人數不到百萬 觀光局與靜岡縣視訊談觀光

全球疫情仍然嚴峻，為維持台灣觀光熱度，並及早布局疫後來台旅遊市場，交通部觀光局說，除持續全球爭取旅遊合作外，更積極與來台...

新款潮履報到！ASICS重現千禧年經典設計、PUMA再創跑鞋革命

ASICS的Sportstyle運動休閒系列繼去年末推出具有懷舊概念的GEL-KAYANO 14鞋款後，今年再度獻上全新...

康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」全店加價購！12款限量商品、情人節限定杯粉絲必收

紅遍全球的宇宙明星BT21 Baby即將登陸康是美！2月7日至4月13日康是美推出「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」全...

年節水果桶柑盛產降價 帶皮豬五花需求高調漲

春節從小年夜開始放假，民眾有充分的時間可以採買年貨，根據報價，今年蔬菜在年前價格平穩，與去年相比，跌幅大約4成，水果平均...

96萬元的LV自行車！即起開放訂購

在品牌演進史中，帶有濃厚生活美學大師色彩的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）隆重推出4款LV Bike自行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。