康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」全店加價購！12款限量商品、情人節限定杯粉絲必收

紅遍全球的宇宙明星BT21 Baby即將登陸康是美！2月7日至4月13日康是美推出「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」全店加價購主題活動，共有筆電包、萬用桌墊、化妝鏡、保冰桶、野餐墊、旅行袋等共12款限量商品，其中還有情人節限定杯，在全台400家門市以及康是美eShop網購同步登場，不同於其他通路集點模式，只要在康是美單筆消費發票滿388元即可加購6件，加購金額19元至599元不等，金卡會員或購買面膜商品再享加購價9折，數量有限售完為止。

康是美首次推出BT21 Baby系列加購價商品，「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」一系列12款加購商品將分兩波段開賣，第一波2月7日起推出7款Q萌設計的「BT21 Baby系列宇宙級可愛磁鐵」，單個建議售價59元、加購價19元，限量70,000個、隨機出貨不挑款；「BT21系列宇宙級甜蜜蜜蛋型杯」共有純潔白、戀愛粉兩款，每款建議售價999元、加購價349元，各限量5,000個；「BT21 Baby系列宇宙級實用14吋筆電包」建議售價1,290元、加購價399元，限量4,000個；「BT21 Baby系列宇宙級萬用桌墊」也可當滑鼠墊使用，建議售價699元、加購價229元，限量3,000個；「BT21 Baby系列宇宙級萌萌托特袋」建議售價699元、加購價199元，限量12,000個；「BT21 Baby系列宇宙級補光化妝鏡」具3段式可調整的燈光，還可吹微風幫助定妝，建議售價999元、加購價499元，限量3,000個。