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康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」全店加價購！12款限量商品、情人節限定杯粉絲必收

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動將於2月17日推出第二波商品。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動將於2月17日推出第二波商品。圖／康是美提供

紅遍全球的宇宙明星BT21 Baby即將登陸康是美！2月7日至4月13日康是美推出「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」全店加價購主題活動，共有筆電包、萬用桌墊、化妝鏡、保冰桶、野餐墊、旅行袋等共12款限量商品，其中還有情人節限定杯，在全台400家門市以及康是美eShop網購同步登場，不同於其他通路集點模式，只要在康是美單筆消費發票滿388元即可加購6件，加購金額19元至599元不等，金卡會員或購買面膜商品再享加購價9折，數量有限售完為止。

康是美首次推出BT21 Baby系列加購價商品，「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」一系列12款加購商品將分兩波段開賣，第一波2月7日起推出7款Q萌設計的「BT21 Baby系列宇宙級可愛磁鐵」，單個建議售價59元、加購價19元，限量70,000個、隨機出貨不挑款；「BT21系列宇宙級甜蜜蜜蛋型杯」共有純潔白、戀愛粉兩款，每款建議售價999元、加購價349元，各限量5,000個；「BT21 Baby系列宇宙級實用14吋筆電包」建議售價1,290元、加購價399元，限量4,000個；「BT21 Baby系列宇宙級萬用桌墊」也可當滑鼠墊使用，建議售價699元、加購價229元，限量3,000個；「BT21 Baby系列宇宙級萌萌托特袋」建議售價699元、加購價199元，限量12,000個；「BT21 Baby系列宇宙級補光化妝鏡」具3段式可調整的燈光，還可吹微風幫助定妝，建議售價999元、加購價499元，限量3,000個。

2月17日起將推出「BT21 Baby系列宇宙級星球保冰桶」，建議售價1,399元、加購價499元，限量3,000個；「BT21 Baby系列宇宙級繽紛野餐墊」建議售價799元、加購價239元，限量3,000個；「BT21 Baby系列宇宙級旅行袋」建議售價899元、加購價459元，限量4,000個；「BT21 Baby系列宇宙級星空折傘」建議售價690元、加購價299元，限量6,000個；「BT21 Baby系列宇宙級暖心抱枕毯」建議售價1,290元、加購價599元，限量6,000個。

康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月7日起推出「BT21 Baby系列宇宙級補光化妝鏡」，加購價499元，限量3,000個。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月7日起推出「BT21 Baby系列宇宙級補光化妝鏡」，加購價499元，限量3,000個。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月17日起推出「BT21 Baby系列宇宙級繽紛野餐墊」，加購價239元，限量3,000個。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月17日起推出「BT21 Baby系列宇宙級繽紛野餐墊」，加購價239元，限量3,000個。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月7日起推出「BT21系列宇宙級甜蜜蜜蛋型杯」，共有純潔白、戀愛粉兩款，每款加購價349元，各限量5,000個。圖／康是美提供
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康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月7日起推出「BT21 Baby系列宇宙級萬用桌墊」，加購價229元，限量3,000個。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月7日起推出「BT21 Baby系列宇宙級萬用桌墊」，加購價229元，限量3,000個。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月7日起推出「BT21 Baby系列宇宙級萌萌托特袋」，加購價199元，限量12,000個。圖／康是美提供
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康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月17日起推出「BT21 Baby系列宇宙級暖心抱枕毯」，加購價599元，限量6,000個。圖／康是美提供
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康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月7日起推出「BT21 Baby系列宇宙級實用14吋筆電包」，加購價399元，限量4,000個。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月7日起推出「BT21 Baby系列宇宙級實用14吋筆電包」，加購價399元，限量4,000個。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動第一波將於2月7日起開跑。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動第一波將於2月7日起開跑。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月17日起推出「BT21 Baby系列宇宙級星球保冰桶」，加購價499元，限量3,000個。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月17日起推出「BT21 Baby系列宇宙級星球保冰桶」，加購價499元，限量3,000個。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月17日起推出「BT21 Baby系列宇宙級旅行袋」，加購價459元，限量4,000個。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月17日起推出「BT21 Baby系列宇宙級旅行袋」，加購價459元，限量4,000個。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月7日起推出7款「BT21 Baby系列宇宙級可愛磁鐵」，單個加購價19元，限量70,000個、隨機出貨不挑款。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月7日起推出7款「BT21 Baby系列宇宙級可愛磁鐵」，單個加購價19元，限量70,000個、隨機出貨不挑款。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月17日起推出「BT21 Baby系列宇宙級星空折傘」，加購價299元，限量6,000個。圖／康是美提供
康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」加價購活動2月17日起推出「BT21 Baby系列宇宙級星空折傘」，加購價299元，限量6,000個。圖／康是美提供

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