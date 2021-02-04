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96萬元的LV自行車！即起開放訂購

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
LV Bike封閉式車架紅色Monogram自行車。圖／LV提供
LV Bike封閉式車架紅色Monogram自行車。圖／LV提供

在品牌演進史中，帶有濃厚生活美學大師色彩的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）隆重推出4款LV Bike自行車，又要讓LV粉絲暨單車迷搶破頭，就是要擁有那麼一架與1912年創建於巴黎的自行車製造商Maison TAMBOITE Paris所共同合作的嶄新車款。

LV Bike定位為都市冒險、鄉村探索的兼容車款，靈感源於Maison TAMBOITE Paris的經典車型，薈萃了雙品牌在皮革、木工的精湛工藝。金屬車架來自在巴黎手工打造的Maison TAMBOITE Paris，並以琺瑯、鍍鉻鋼製成，經過拉伸與輕化，用以增強自行車的強度，創造平穩舒適的騎乘體驗。

花朵牙盤、LV造型車架都以路易威登的經典monogram作為細節設計，坐墊、把手及剎車線皆採用皮革包覆，而封閉式車架LV Bike的後行李架、步進式車架LV Bike的前籃，同樣採用路易威登經典皮革打造而成；坐墊下方和車籃均設有LED燈，在夜間騎乘時輕觸即可啟動。為避免愛車失竊、同時確保騎乘的安全性，設置整合式追蹤器，可以透過手機App進行即時定位追蹤。

LV Bike豪華自行車，洋溢著動感流暢的線條及優雅的品味，共有4種車款，每款均提供步進式或封閉式車架，並配備二速驅動系統。紅色Monogram自行車有精緻的皮革細節，座椅採用路易威登經典的Mahina打孔皮革裝飾；Damier Graphite自行車款則以黑灰色調、亮黃色皮革細節裝飾；「Since 1854」Monogram皮革款更採用了女裝藝術總監Nicolas Ghesquière全新設計的Monogram皮革。所有車款包括亮眼的Lime Yellow自行車，都可在車架或坐墊下方，以熱壓印工法印上個人的姓名縮寫，全系列LV Bike即起於各專門店開放訂購。

所有LV Bike都可在車架或坐墊下方，以熱壓印工法印上個人的姓名縮寫。圖／LV提供
所有LV Bike都可在車架或坐墊下方，以熱壓印工法印上個人的姓名縮寫。圖／LV提供
LV Bike步進式車架Lime Yellow自行車。圖／LV提供
LV Bike步進式車架Lime Yellow自行車。圖／LV提供
LV Bike封閉式車架Since 1854」Monogram自行車。圖／LV提供
LV Bike封閉式車架Since 1854」Monogram自行車。圖／LV提供
紅色Monogram自行車座椅採用路易威登經典的Mahina打孔皮革裝飾。圖／LV提供
紅色Monogram自行車座椅採用路易威登經典的Mahina打孔皮革裝飾。圖／LV提供
路易威登與巴黎的自行車製造商Maison TAMBOITE Paris聯手推出全新LV Bike系列。圖／LV提供
路易威登與巴黎的自行車製造商Maison TAMBOITE Paris聯手推出全新LV Bike系列。圖／LV提供
LV Bike步進式車架紅色Monogram自行車。圖／LV提供
LV Bike步進式車架紅色Monogram自行車。圖／LV提供
花朵形狀的牙盤也是來自經典monogram。圖／LV提供
花朵形狀的牙盤也是來自經典monogram。圖／LV提供
LV Bike封閉式車架Damier Graphite自行車。圖／LV提供
LV Bike封閉式車架Damier Graphite自行車。圖／LV提供
模特兒詮釋Capucines手袋時，騎乘的即是全新LV Bike豪華自行車。圖／LV提供
模特兒詮釋Capucines手袋時，騎乘的即是全新LV Bike豪華自行車。圖／LV提供

LV 自行車 巴黎

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