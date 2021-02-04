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過年倒數年菜健康做 和信醫院米其林星級大廚神分享
2月11日就是除夕，還在煩惱年菜不知如何準備食材？擔心外帶現成所吃下去的熱量和成分？和信醫院營養部主廚林秉宏出身自五星級飯店，現在親自示範如何做醉雞腿捲和佛跳牆，不藏私公布米其林星級食譜與料理撇步，教你在過年期間滿足味蕾同時，仍能吃得營養吃得健康。
「我們的作法比較不同，佛跳牆食材是用煎的，不但在家裡面比較好做，跟外面食材都是炸得比，熱量相對低。加上我們特別精算過營養素，確保有膳食纖維，避開使用油炸食材例如魚皮、蹄筋、排骨等，吃起來健康無負擔。」
林秉宏瑜2017年從台北亞都麗緻飯店轉到和信醫院營養團隊，擔任院內病患飲食規劃和供應，並從2018年負責全院員工的免費午餐，使用有機無毒蔬菜和生態養殖魚水產品，把自己在世界級飯店的經驗帶進和信醫院，讓員工及病人都吃得安心，連年菜料理也希望保有食材原味，避開高熱量做法。至於醉雞卷，雞肉本身有豐富蛋白質，料理程序簡單，相當適合小家庭健康無負擔團圓。
林秉宏主廚熱愛在工作中尋訪美食，並端出台灣味與世界交流，他的足跡遍布中國蘇州、杭州、揚州、南京、泰國、汶萊等地，曾開辦過料理教室，並擔任過台北巿「食在安心」專區與新客家電台節目的教學與指導，這次推出的菜色和作法如下：
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