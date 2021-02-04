快訊

欣興又燒了！桃園欣興電子龜山廠又大火 消防員搶救中

沈富雄點出3關鍵：趙少康若選總統 2024宣誓就職的會是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這不是牛刀小試！Victorinox推出限量版瑞士刀具 形塑個人品味

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Victorinox推出Alox Limited Edition 2021年限量版系列。圖／Victorinox提供
Victorinox推出Alox Limited Edition 2021年限量版系列。圖／Victorinox提供

無論是野營還是奢華露營都正夯！讓以製作刀具聞名的Victorinox成為近年討論度最高的品牌之一，特別是多功能的「瑞士刀」更是男性露營族必備，兼具實用性與粗獷風格，型塑出個人魅力。然而，精緻化的刀具也是Victorinox的目標，於是在今年陸續推出兩款限量刀具，讓人得以創造獨特品味收藏。

第一款是帶有鮮艷奪橙色的Alox Limited Edition 2021年限量系列，其中包括Classic、Pioneer X和Hunter Pro刀具，皆與招牌的Alox刀殼結合，展現出功能性。像是最小型的Classic Alox瑞士軍刀，擁有刀、指甲銼、螺絲批、剪刀及鑰匙圈五項功能。中型的Pioneer X Alox具有額外的電線剝皮鉗及開瓶器，是日常與戶外都實用的可靠工具。最大型的Hunter Pro Alox還裝飾掛繩孔與獨特的傘繩墜飾，每件產品的背面都印有年份，並附上證書。值得一提的是刀殼經過鋁沖壓和壓花作業後，再通過「陽極氧化」的加工程序來增加保護層，形成刀殼上的顏色。特色就是非常堅固，除了可以加強保護刀殼，也能防止損壞和鏽蝕。

另外一款限量刀具則是因應農曆生肖年而設的Huntsman瑞士刀，在具有吉祥雲紋及蘊含新年喜慶意味的紅色刀柄上，點綴了帶有奔放及力道的金色與白色線條勾勒出牛的輪廓。同樣的概念運用於紅色盒裝上，附帶的金色證書更飾以古典鏤空圖紋，限量8,000件。

Victorinox Alox Limited Edition 2021年限量版系列，包括Classic、Pioneer X和Hunter Pro刀具。圖／Victorinox提供
Victorinox Alox Limited Edition 2021年限量版系列，包括Classic、Pioneer X和Hunter Pro刀具。圖／Victorinox提供

Victorinox 2021年Huntsman瑞士刀，限量8,000件2,480元。圖／Victorinox提供
Victorinox 2021年Huntsman瑞士刀，限量8,000件2,480元。圖／Victorinox提供

Victorinox Hunter Pro Alox Limited Edition 2021年限量版刀具4,360元。圖／Victorinox提供
Victorinox Hunter Pro Alox Limited Edition 2021年限量版刀具4,360元。圖／Victorinox提供

瑞士 露營 男性

延伸閱讀

疫情構成挑戰 世界經濟論壇年會改至8月舉行

疫情助雲端成長 AWS去年營收年增近30%

瑞士推出疫苗渡輪 沿湖畔小鎮無縫接種

清境小瑞士夢幻打造 超巨大OPEN小將植物迷宮

相關新聞

6大通路「蛋雞福利評比」出爐 非籠飼蛋沒比較貴

台灣動物社會研究會今天公布超市、量販店的「蛋雞動物福利調查評比」，以各國推動的「非籠飼雞蛋」為評比標的，結果台灣兩大本土...

去年台日互訪人數不到百萬 觀光局與靜岡縣視訊談觀光

全球疫情仍然嚴峻，為維持台灣觀光熱度，並及早布局疫後來台旅遊市場，交通部觀光局說，除持續全球爭取旅遊合作外，更積極與來台...

新款潮履報到！ASICS重現千禧年經典設計、PUMA再創跑鞋革命

ASICS的Sportstyle運動休閒系列繼去年末推出具有懷舊概念的GEL-KAYANO 14鞋款後，今年再度獻上全新...

康是美「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」全店加價購！12款限量商品、情人節限定杯粉絲必收

紅遍全球的宇宙明星BT21 Baby即將登陸康是美！2月7日至4月13日康是美推出「BT21 Baby萌翻宇宙大集合」全...

年節水果桶柑盛產降價 帶皮豬五花需求高調漲

春節從小年夜開始放假，民眾有充分的時間可以採買年貨，根據報價，今年蔬菜在年前價格平穩，與去年相比，跌幅大約4成，水果平均...

96萬元的LV自行車！即起開放訂購

在品牌演進史中，帶有濃厚生活美學大師色彩的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）隆重推出4款LV Bike自行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。