這不是牛刀小試！Victorinox推出限量版瑞士刀具 形塑個人品味

無論是野營還是奢華露營都正夯！讓以製作刀具聞名的Victorinox成為近年討論度最高的品牌之一，特別是多功能的「瑞士刀」更是男性露營族必備，兼具實用性與粗獷風格，型塑出個人魅力。然而，精緻化的刀具也是Victorinox的目標，於是在今年陸續推出兩款限量刀具，讓人得以創造獨特品味收藏。

第一款是帶有鮮艷奪橙色的Alox Limited Edition 2021年限量系列，其中包括Classic、Pioneer X和Hunter Pro刀具，皆與招牌的Alox刀殼結合，展現出功能性。像是最小型的Classic Alox瑞士軍刀，擁有刀、指甲銼、螺絲批、剪刀及鑰匙圈五項功能。中型的Pioneer X Alox具有額外的電線剝皮鉗及開瓶器，是日常與戶外都實用的可靠工具。最大型的Hunter Pro Alox還裝飾掛繩孔與獨特的傘繩墜飾，每件產品的背面都印有年份，並附上證書。值得一提的是刀殼經過鋁沖壓和壓花作業後，再通過「陽極氧化」的加工程序來增加保護層，形成刀殼上的顏色。特色就是非常堅固，除了可以加強保護刀殼，也能防止損壞和鏽蝕。

另外一款限量刀具則是因應農曆生肖年而設的Huntsman瑞士刀，在具有吉祥雲紋及蘊含新年喜慶意味的紅色刀柄上，點綴了帶有奔放及力道的金色與白色線條勾勒出牛的輪廓。同樣的概念運用於紅色盒裝上，附帶的金色證書更飾以古典鏤空圖紋，限量8,000件。

Victorinox Alox Limited Edition 2021年限量版系列，包括Classic、Pioneer X和Hunter Pro刀具。圖／Victorinox提供

Victorinox 2021年Huntsman瑞士刀，限量8,000件2,480元。圖／Victorinox提供