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東奧、冬奧？OMEGA發新款海馬300米腕表「北京2022」版

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA推出2022北京冬季奧運特別版腕表。圖 / OMEGA提供（合成圖）。
OMEGA推出2022北京冬季奧運特別版腕表。圖 / OMEGA提供（合成圖）。

眼下東京奧運是否能如期舉行仍在未知之數，瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）卻在昨日發表了最新以北京冬季奧運為名的海馬300米潛水腕表北京2022版（Seamaster Diver 300M）。

從1932年起歐米茄就參與了奧林匹克運動會（Olympic Games）的官方贊助，至2020年與奧運合作第28回。每一年的奧運、冬季奧運，歐米茄都會選擇推出特別限量腕表，近期如索契2014冬季奧運腕表、平昌2018冬季奧運腕表，以及去年2020年的東京奧運Aqua Terra兩款男性、女性運動風格腕表，都由OMEGA以大會之名推出。除了奧運之外，品牌也高度參與如高爾夫球、游泳、田徑、有舵雪橇及帆船等不同體育賽事。

42毫米的五級鈦金屬表殼，兼具了堅硬、耐磨以及輕量化的特點，奧運五色環則低調隱身在兩點、四點、六點、八點與十點鐘方向的五個不同顏色時標外圈，此外機芯則採用了表廠的大師天文台認證同軸擒縱8800自動上鏈機芯，同時NAIAD LOCK設計可讓後蓋定位更為精確，讓陶瓷厚底蓋鎖入陶瓷表中，最後令表款並具備300米防水性能。

事實上：奧運的五色環，根據大會發起人古坦伯男爵（Le baron Pierre De Coubertin）的原意，是希望當初參與國家包含希臘、瑞典、英國、法國、美國、德國、比利時、義大利、匈牙利、西班牙、巴西、澳州、日本與中國等熱衷參與奧運的國家，每個國家的國旗顏色都能至少出現一種。流傳至今，才變化為五色代表了非、亞、歐、美與大洋洲的五大洲。

藍色的陶瓷面盤上具有Seamater系列經典的面盤波浪紋處理，表款封閉式後底蓋並刻有2022北京冬季奧運的圖騰與Beijing 2022字樣，目前僅先發表官方資料，實際定價與上市時間則仍未確定。

OMEGA 2020東京奧運特別版Aqua Terra腕表，限量2020只，並使用8900大師天文台認證機芯。圖 / OMEGA提供。
OMEGA 2020東京奧運特別版Aqua Terra腕表，限量2020只，並使用8900大師天文台認證機芯。圖 / OMEGA提供。
特製的立體表圈，耐磨、耐刮。圖 / OMEGA提供。
特製的立體表圈，耐磨、耐刮。圖 / OMEGA提供。
OMEGA 2020東京奧運特別版Aqua Terra腕表，拋光的藍色陶瓷面盤，少見未有傳統的奧運五色環，改以鐳射鐫刻出靈感源自東京2020年奧運會會徽的圖案。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站（合成圖）。
OMEGA 2020東京奧運特別版Aqua Terra腕表，拋光的藍色陶瓷面盤，少見未有傳統的奧運五色環，改以鐳射鐫刻出靈感源自東京2020年奧運會會徽的圖案。圖 / 翻攝自OMEGA官方網站（合成圖）。

東京奧運 腕表 北京

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