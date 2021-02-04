6大通路「蛋雞福利評比」出爐 非籠飼蛋沒比較貴

台灣動物社會研究會今天公布超市、量販店的「蛋雞動物福利調查評比」，以各國推動的「非籠飼雞蛋」為評比標的，結果台灣兩大本土品牌全聯、美廉社墊底，仍大量販售「格子籠雞蛋」且無「廢籠」期程，四家跨國量販通路表現最差為好市多，最佳為家樂福及大潤發，非籠飼雞蛋比率高且有販售專區，也制定「廢籠」期程。

善待蛋雞的飼養方法有放牧、平飼，「放牧」除了提供室內禽舍讓雞產蛋、休息、躲避威脅，也提供室外活動空間讓雞自由進出覓食、洗砂浴、奔跑；「室內平飼」在禽舍內放置產蛋箱及棲架，讓母雞築巢產蛋並在高處歇息，但只能在禽舍內活動。

目前普遍常見不利動物福利的飼養方式為「格子籠」 ，將2至4隻母雞關在A4紙張大小的窄小籠子裡，吃喝拉撒都在籠裡，一輩子無法踩到土地，更無法展現梳理羽毛、洗沙浴、躲避隱藏、築巢產蛋等自然行為，終身只能從籠子空隙伸出脖子進食及產蛋，甚至彼此踩踏、競爭、啄羽，才能爭取到站立的空間。

為了解非籠飼蛋品販售情形及企業對「蛋雞動物福利」重視程度，台灣動社依據2019年通路營業額與分店數，選出「全聯、美廉社、頂好、家樂福、大潤發、好市多」等六大通路，在六都抽樣調查共計63家店，以三項指標進行評比，第一是賣場供應「非籠飼蛋品」占比，其中全聯僅4%、美廉社7%為最低，大潤發37%最高。

第二個指標為企業是否制訂「非籠飼蛋品」政策及期程，全聯、美廉社皆未制定，頂好提出2025年自有品牌改用非籠飼蛋品，好市多全球門市非籠飼雞蛋銷售已占70%，但台灣好市多並未同步制定相關政策；表現最優異為大潤發，全數門市2025年將落實「廢籠政策」，不再提供、販售「格子籠雞蛋」。

第三個指標為「賣場是否設置非籠飼蛋品專區」，全聯、美廉社、頂好與好市多皆無，家樂福都有設置，且張貼、播放非籠飼雞蛋的文宣與影片，大潤發雖張貼「動福蛋」的解說介紹，但未設置非籠飼雞蛋「專區」。

許多民眾可能認為非籠飼雞蛋較昂貴，台灣動社指出，針對六家連鎖超市、量販店的蛋品售價分析，發現261款蛋品中，75%、196款蛋品每顆雞蛋單價7至12元間，其中82%、161款是籠飼雞蛋，35款為放牧或平飼的非籠飼雞蛋，顯示消費者花一樣的錢就可以買到非籠飼雞蛋，呼籲消費者買蛋一定要選蛋盒上有標示「平飼」或「放牧」。

台灣動社執行長陳玉敏表示，雞蛋是多數人每天必吃的動物性蛋白質來源，消費者要比的不是哪一款雞蛋便宜，而是哪一款雞蛋是用殘虐動物的方式飼養，一味追求便宜的代價，是隱形的動物痛苦、人與動物健康、疾病與環境成本。