foodpanda、Lalamove推年菜外送 澎湃年菜、福袋線上買

防疫優先，宅在家圍爐也能輕鬆吃澎湃好料！foodpanda旗下的「熊貓超市」，即日起限時限量開賣嚴選高檔年菜，帝王蟹、波士頓龍蝦或日本A5和牛都能點得到，同步上架「牛轉乾坤好運福袋」每個福袋都內含精選商品與最高300元購物金，還有機會抽Switch遊戲機等大獎。

搶攻宅過年商機，熊貓超市首次推出嚴選年菜外送，主打各式高檔優質食材與料理，包括整隻帝王蟹、波士頓龍蝦、生食級北海道干貝、日本A5和牛輕鬆讓年夜飯再升級，本週更天天推出限時驚爆價，想加菜可得快手搶購。此外，熊貓超市也嚴選多道過年圍爐必吃的經典開運年菜，像是年年有餘的白鯧、吃雞起家的蔗香全雞、懷舊紅蟳米糕、烏蔘鮑翅佛跳牆，熊貓超市也全都有賣，疫情當前，讓民眾安心不出門也能搞定圍爐年菜。

今年foodpanda也首度推出專屬福袋，每袋售價179元，限量5,000份，即日起於熊貓超市上架，還可搭配使用foodpanda生鮮雜貨首購優惠碼最高折150元。福袋內含各式精選商品，袋袋還送30～300元購物金，還有機會抽最大獎 Switch。除此之外，今年全家推出的新年金牛福袋也從foodpanda上直接購買，開賣至今平均每天都銷售破萬份，試手氣也免出門。