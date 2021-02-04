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foodpanda、Lalamove推年菜外送 澎湃年菜、福袋線上買
防疫優先，宅在家圍爐也能輕鬆吃澎湃好料！foodpanda旗下的「熊貓超市」，即日起限時限量開賣嚴選高檔年菜，帝王蟹、波士頓龍蝦或日本A5和牛都能點得到，同步上架「牛轉乾坤好運福袋」每個福袋都內含精選商品與最高300元購物金，還有機會抽Switch遊戲機等大獎。
搶攻宅過年商機，熊貓超市首次推出嚴選年菜外送，主打各式高檔優質食材與料理，包括整隻帝王蟹、波士頓龍蝦、生食級北海道干貝、日本A5和牛輕鬆讓年夜飯再升級，本週更天天推出限時驚爆價，想加菜可得快手搶購。此外，熊貓超市也嚴選多道過年圍爐必吃的經典開運年菜，像是年年有餘的白鯧、吃雞起家的蔗香全雞、懷舊紅蟳米糕、烏蔘鮑翅佛跳牆，熊貓超市也全都有賣，疫情當前，讓民眾安心不出門也能搞定圍爐年菜。
今年foodpanda也首度推出專屬福袋，每袋售價179元，限量5,000份，即日起於熊貓超市上架，還可搭配使用foodpanda生鮮雜貨首購優惠碼最高折150元。福袋內含各式精選商品，袋袋還送30～300元購物金，還有機會抽最大獎 Switch。除此之外，今年全家推出的新年金牛福袋也從foodpanda上直接購買，開賣至今平均每天都銷售破萬份，試手氣也免出門。
另外，快遞、代買外送平台Lalamove也推出圍爐年菜外送服務，從台北年菜名店「上海鄉村」到台中的「林酒店」、甚至是高雄在地好料理一網打盡，更提供細心體貼的四輪服務，讓過年備菜輕鬆又美味。Lalamove更推出年節新用戶優惠，即日起至2月28止，只要在「我的錢包」中輸入優惠碼，首筆訂單現折100元。
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