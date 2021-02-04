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影／疫情不敢去餐廳 基隆區漁會海鮮禮盒逆勢成長2成
受到疫情影響，民眾比較少出門，較不敢去餐廳，因此今年基隆區漁會推出的海膨派鮮禮盒相當受到歡迎，幫民眾配好海鮮種類，業績很好。區漁會表示，成長一成半到兩成的訂購量，有最夯的白鯧魚、國產的石斑魚等，都是過年季節使用，相當受到歡迎。
基隆區漁會總幹事陳文欽今天表示，因為疫情的關係，民眾比較少出門，較不敢去餐廳，因此今年的漁會推出的禮盒相當受到歡迎，業績很好，成長一成半到兩成的訂購量。有最夯的白鯧魚、國產的石斑魚等，都是過年季節使用，過年前訂購率相當高。
陳文欽說，富貴禮盒量比較大、種類多，適合大家庭來用；團圓禮盒份量適中，送人自用兩相宜；吉祥禮盒適合小家庭。一般傳統老人家過年都要買白鯧，但現在年輕人普遍不會只買白鯧，對蝦子、透抽、軟絲、國產石斑魚等很喜，清蒸、煮湯都可以，料理方便。
富貴禮盒方案有嚴選白鯧、本港大明蝦、嚴選黃魚、急凍軟絲、帶殼鮑魚、新鮮干貝、本港花枝丸、鮭魚片；團圓禮盒有嚴選白鯧、活凍白蝦、急凍軟絲、飛魚軟卵香、帶殼鮑魚、新鮮干貝、鯖魚片；吉祥禮盒有嚴選石斑魚、墨魚香腸、活凍白蝦、急凍軟絲、腰子貝、虱目魚丸 、薄鹽鮭魚。
陳文欽表示，明蝦可爆炒，新鮮石斑可清蒸，魚肉鮮甜都被鎖在裡面，漁會的禮盒可做出年年有餘的好料理，民眾過年前採買要留意新鮮，禮盒全幫民眾先配好白鯧和明蝦等，送禮自用兩相宜。民眾上餐廳意願降低，海鮮禮盒的出現，讓民眾不用出門，就能享受美味海鮮。詢問電話（02）24695768，地址基隆市中正區環港街5號A棟1樓。
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