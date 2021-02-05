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大稻埕養生食譜2.0年菜自煮禮盒 在家團圓共煮年菜更溫馨！

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖/文 聯合數位文創提供。
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迪化街自19世紀中葉開始，一直是當地商品交流的重要據點，日治時期開始以南北雜貨、中藥、茶、米與布匹為主要流通貨物，其中南北貨、中藥與布匹這三大行業已成為現今最大的批發零售市場，而自1996年起開始的「台北年貨大街」，年節前家家戶戶男女老少都來此購置年貨，讓這個臺北市現存最完整、也最具歷史意義的老街更具活力。

隨著時代變化，現代消費習慣有別於以往拿著菜籃一間間慢慢詢價的模式，轉而偏向快速方便的一次購足，迪化商圈也在純粹創意團隊輔導下，透過臺北市商業處「臺灣年味在臺北計劃」推出「大稻埕養生食譜」來滿足現在的消費習慣，從2020年的加熱即食、年菜常溫調理包，到今年的2.0版本「年菜自煮禮盒」，都是讓人更便利、更暖心的過好年。「大稻埕養生食譜2.0」放進店家精挑細選的熱銷年貨，將滿滿的祝福與對新年的期許濃縮進禮盒中，外盒則採用2021台北年貨大街的主視覺重新設計，不管是新年傳情或回家圍爐，都能感受到來自年貨大街的祝福與濃濃年味！

「大稻埕養生食譜」2.0共有六款，老店李日勝「六寶哞富貴禮盒」將香菇、干貝、栗子配上頂級XO醬、清湯吉品鮑魚罐，搭上手工日曬烤野生烏魚子，用來自海洋的鮮甜為新年圍爐增色！聯通漢芳將竹笙、黃金蟲草花、巴西蘑菇與杜仲藥膳包，搭成「笙仲蟲草雞湯禮盒」，暖心又暖胃，提神養生為新的一年打氣，再戰2021。六安堂參藥行引進日本北海道干貝、配上台灣本土產埔里香菇，附上六安堂精製肉骨茶包與特製胡椒粉，不用出國也能嘗到異國風味的肉骨茶。

正新蔘藥行推出「嚴選即燉燕窩禮盒」，將營養滿分的燕窩與紅棗、西洋蔘搭配，最天然的養顏美容飲品，送禮自用都可以顧足面子。創意台菜鯉魚The Carb推出「鯉魚The Carb烏金餅禮盒」，鹹香好吃的烏金餅將富含營養的頂級烏魚子和多種健康果仁包入內，獨一無二的風味讓大人、小孩都愛不釋手、讚不絕口，除了自己享用之外，也是送禮的好選擇！黃長生藥行「八方聚寶飯禮盒」將最傳統的年節心意放進了禮盒之中，堅持古法炮製精神做出的健康八寶，搭配私房烹煮秘方，讓消費者在家只需要幾個步驟，就能夠輕鬆做出媲美大廚手藝的美味甜點，讓年菜有個完美的結尾。

udnFunLife聯合數位文創在過年期間，與「大稻埕養生食譜」2.0攜手傳遞迪化街屹立百年的精神與對未來的祝福，將於社群提供udn售票網、udn瘋活動粉絲年節禮盒互動抽獎，期許未來的一年身體健康、順順利利！活動請於2/10-2/16期間至udn售票網udn瘋活動粉絲團查詢。

更多台北年貨大街及大稻埕養生食譜2.0資訊，請見迪化商圈粉絲團

年貨大街 食譜 大稻埕

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