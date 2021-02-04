聽新聞
test
0:00 / 0:00
珍珠代表我的心 MIKIMOTO情人節甜蜜獻禮
西洋情人節即將到來，在這充滿愛的季節，來自日本的高級珠寶品牌MIKIMOTO推出全新的珍珠手鍊系列作品，獻給愛意滿滿的戀人們。以甜點為主題的Sweets Collection推出新作Hard Candy手鍊，簡約線條方形設計綴以色調溫潤的日本Akoya珍珠，糖果為設計靈感就好比甜蜜愛情，粉紅K金象徵愛情的堅實，包覆著寓意溫潤情感的珍珠。承載著每一位戀人永恆不朽的愛，為每一對愛侶表達滿滿的甜蜜心意。
同時上市的還有多款珍珠手鍊，以不同的寓意為戀人細說心底的濃情蜜意。以單顆Akoya珍珠為主角的手鍊，凸顯「唯一至愛」熱戀心情；以單顆鑽石配襯Akoya珍珠的手鍊責有比翼雙飛、隨時陪伴在側的情意；以6顆鑽石襯托Akoya珍珠主石的手鍊，則凸顯戀人與眾不同的溫柔光芒與深刻情意。不同的設計都有適合讚頌的浪漫時刻，為天下有情人送上甜蜜美好的祝願、紀念永恆時刻。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言