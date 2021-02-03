滿額抽500禮券！日系6餐廳迎春 土魠魚、草莓鬆餅上桌
自大年初一至大年初三（2月12日至2月14日）期間，幕里諾餐飲集團集結旗下的勝政豬排、勝勢豬排、鳥丈爐端燒等6個品牌，推出為期3日的優惠活動，只要消費滿888元，就可參加抽獎，有機會獲得500元抵用券、300元餐點券、飲料券等贈禮，人人有獎。
在日本，鰤魚有著開運的象徵，冬季又正是鰤魚最為肥美的時期。「勝政豬排」此次集結鰤魚、炸豬排，推出「酥炸寒鰤魚腰內豬排套餐」，讓扎實的寒鰤魚及軟嫩的腰內豬排，為新春帶來好運，每份420元。「勝勢豬排」則是選用澎湖的土魠魚為主角，經香煎後再以特製醬汁醬燒，推出滋味甜鹹的「薑汁醬燒土魠魚套餐」，每份420元，另外還有酥炸土魠魚套餐、土魠魚腰內豬排套餐可供選擇，各為420、380元。
主打義大利麵的「石壁家」，則是推出「柚子奶油雞肉野菇湯麵」，除了藉由柚香勾出清爽香氣外，也藉由柚子在日本文化中具有順利、身體無病痛等寓意，為新年帶來祈福之意，每份360元。另外「杏桃鬆餅屋」也推出「漫步雪莓厚鬆餅」、「草莓王冠薄鬆餅」等甜品，而「泰迪農園咖哩」則集結內招牌餐點，推出春節4人分享餐，讓親友們歡聚同樂，每套2,580元。「鳥丈爐端燒」也有「燒鳥盛合分享餐」，同樣適合同桌歡食，每套870元。
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