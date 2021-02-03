滿額抽500禮券！日系6餐廳迎春　土魠魚、草莓鬆餅上桌

自大年初一至大年初三（2月12日至2月14日）期間，幕里諾餐飲集團集結旗下的勝政豬排、勝勢豬排、鳥丈爐端燒等6個品牌，推出為期3日的優惠活動，只要消費滿888元，就可參加抽獎，有機會獲得500元抵用券、300元餐點券、飲料券等贈禮，人人有獎。

在日本，鰤魚有著開運的象徵，冬季又正是鰤魚最為肥美的時期。「勝政豬排」此次集結鰤魚、炸豬排，推出「酥炸寒鰤魚腰內豬排套餐」，讓扎實的寒鰤魚及軟嫩的腰內豬排，為新春帶來好運，每份420元。「勝勢豬排」則是選用澎湖的土魠魚為主角，經香煎後再以特製醬汁醬燒，推出滋味甜鹹的「薑汁醬燒土魠魚套餐」，每份420元，另外還有酥炸土魠魚套餐、土魠魚腰內豬排套餐可供選擇，各為420、380元。