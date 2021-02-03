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駕馭LV早秋女裝有難度 史黛西馬汀撐得起來
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表2021早秋女裝，複雜的印花、衝突的色彩，是女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere用來展現正面樂觀能量的細節，由女演員史黛西馬汀（Stacy Martin）演繹，豐富了服裝的視覺意象。
30歲青春正盛的史黛西馬汀，出道演出拉斯馮提爾執導的電影「性愛成癮的女人」而備受矚目，她獨特的氣質也成為各精品時裝或香水的代言面孔，近日她為路易威登早秋女裝拍攝形象片，詮釋Nicolas Ghesquiere強調實用幹練、歡欣鼓舞能量的女裝，也以三大主要風格來定調，包括浪漫主義、運動服以及重新發現必要之物。
技術性的浪漫主義，表現在各式素材混搭中，柔軟的面料、精緻的刺繡，傳達都會女子的態度；而活力運動服，則是近幾季Nicolas Ghesquiere熱愛的造型，在早秋以搶眼浮誇的色彩對比來強化，例如藍色對應波爾多酒紅、紅色對比紫羅蘭、檸檬黃和萊姆綠的衝突等等；重新發現必要之物，則是出現了許多復古的細節，例如交錯的鎖鍊、monogram皮革壓印等等，都是令人熟悉的路易威登元素。2021早秋女裝系列在Nicolas Ghesquiere親自掌鏡下，令史黛西馬汀成為新時尚新風格的最佳女主角，也表現她隨性帥氣、自在放鬆的氣質。
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