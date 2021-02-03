駕馭LV早秋女裝有難度 史黛西馬汀撐得起來

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表2021早秋女裝，複雜的印花、衝突的色彩，是女裝藝術總監Nicolas Ghesquiere用來展現正面樂觀能量的細節，由女演員史黛西馬汀（Stacy Martin）演繹，豐富了服裝的視覺意象。

30歲青春正盛的史黛西馬汀，出道演出拉斯馮提爾執導的電影「性愛成癮的女人」而備受矚目，她獨特的氣質也成為各精品時裝或香水的代言面孔，近日她為路易威登早秋女裝拍攝形象片，詮釋Nicolas Ghesquiere強調實用幹練、歡欣鼓舞能量的女裝，也以三大主要風格來定調，包括浪漫主義、運動服以及重新發現必要之物。