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86歲獨居黃奶奶喜獲福袋過暖年 老盟用愛與長輩在疫起

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
萬華福民平宅的86歲黃奶奶，今年收到老盟(老人福利推動聯盟)提供的福袋，拿到後感動又開心。記者陳碧珠／攝影
萬華福民平宅的86歲黃奶奶，今年收到老盟(老人福利推動聯盟)提供的福袋，拿到後感動又開心。記者陳碧珠／攝影

住在萬華福民平宅的86歲黃奶奶，每年過年總是獨自度過，因為經濟狀況不佳能省則省，吃穿隨簡，今年在社會局的安排下收到老盟(老人福利推動聯盟)精心提供的福袋，打開一看，哇！三道年菜分別是代表吉祥的佛跳牆、好彩頭的蘿蔔糕與團團圓圓的八寶飯，還有貼心防疫小禮祝福健康平安，一股溫意馬上心頭，在蠟冬時節更顯感動，口罩下藏不住被滿滿關心的笑容。

再過一個禮拜就是除夕了，老盟過去連續18年都會替全省弱勢長輩舉辦大型圍爐，安排摸彩、表演歡樂活動總是令人難忘，今年因為新冠疫情未退，改用福袋的方式到府送年菜，透過「暖心送到家」，讓弱勢長輩們感受濃濃年味，其中20份在台北市社會局安排下，由老盟以及贊助企業美歐亞一起親送至萬華福民平宅，黃奶奶就是其中之一。

老盟秘書長張淑卿表示，疫情嚴峻，關懷弱勢長輩心意不減，無論是年菜的挑選還是防疫禮物，都希望獨居長輩孤單，他並提醒，每逢過年前後，老人因大掃除比平常容易跌倒，飲食不忌誘發三高，溫差過大忘記保暖，這三大風險需格外留意，如有慢性病用藥，更不能跟著年假自動停藥。

老盟因為新冠疫情未退，今年改用福袋的方式到府送年菜，透過「暖心送到家」，讓弱勢長輩們感受濃濃年味，其中20份在台北市社會局安排下，由老盟理事長吳清同(左二)、贊助企業美歐亞董事長馬智歐(左三)一起親送至萬華福民平宅。記者陳碧珠／攝影
老盟因為新冠疫情未退，今年改用福袋的方式到府送年菜，透過「暖心送到家」，讓弱勢長輩們感受濃濃年味，其中20份在台北市社會局安排下，由老盟理事長吳清同(左二)、贊助企業美歐亞董事長馬智歐(左三)一起親送至萬華福民平宅。記者陳碧珠／攝影

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